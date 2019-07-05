أول هاتف متوافق مع شبكات 5G من شركة Meizu لن يصل حتى العام المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كانت هناك عبارة طنانة واحدة في سوق الهواتف الذكية هذا العام، فهي بالتأكيد 5G. حتى أنها تمكنت من التفوق على الذكاء الإصطناعي، على الأقل عندما يتعلق الأمر بالعبارات الأكثر إستخدامًا هذا العام. في حين قامت الكثير من الشركات المصنعة للهواتف الذكية بإطلاق هواتفها الذكية المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G بالفعل، فمن غير المتوقع أن تقوم شركة آبل بإطلاق iPhone الأول المتوافق مع شبكات 5G حتى العام 2020.

إتضح أن الشيء نفسه ربما ينطبق على شركة Meizu. أشارت الشركة الصينية في شهر أبريل الماضي أنها تعمل في الواقع على هاتف متوافق مع شبكات 5G، والذي من المحتمل أن تُطلق عليه إسم Meizu 17. هذا الهاتف سيستلهم جزءًا كبيرًا من تصميمه وميزاته من الهاتف النموذجي Meizu Zero والذي فشل في الوصول إلى السوق بعد فشل حملة التمويل الجماعي.

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وفقا لخريطة الطريق للأجهزة الموضحة أعلاه والتي تم تسريبها اليوم من الصين، فيبدو أنه سيتم إطلاق الهاتف الذكي الأول المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G من شركة Meizu في الربع الثاني من العام المقبل، وهذا ما يعني في وقت ما بين شهري أبريل ويونيو.

حتى ذلك الحين، توقع حدوث الكثير من الإختبارات، وتأكد من أن الجهاز المذكور سيعمل بشكل جيد مع شبكات الجيل الخامس 5G، وسيصل في البداية إلى الصين لأن هذا هو الوطن الأم لشركة Meizu.