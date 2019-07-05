سامسونج تبدأ بإصدار أول تحديث لإسوارة اللياقة البدنية Samsung Galaxy Fit

فاطمة أيت طالب - دبي - حصلت إسوارة اللياقة البدنية Samsung Galaxy Fit الأحدث من شركة سامسونج على أول تحديث لها عبر الهواء. وأوضح المستخدمون الفرنسيون أنهم بدأوا بتلقي هذا التحديث الذي يحمل البنية رقم R370XXU0ASG1 ويبلغ حجمه 20.72 ميغابايت. ويَعِدُ هذا التحديث بتحسين أداء وإستقرار نظام شحن البطارية.

وعلاوة على ذلك، فهذا التحديث الجديد الذي حصلت عليه إسوارة اللياقة البدنية Samsung Galaxy Fit يجلب معه كذلك زرًا جديدًا يظهر على الشاشة لقياس معدل ضربات القلب. وبغض النظر عن ذلك، فنحن نعتقد أيضًا بأن هذا التحديث يقوم كذلك بتحسين أداء وإستقرار نظام التشغيل في الإسوارة.

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إذا كنت تملك إسوارة اللياقة البدنية Samsung Galaxy Fit، فعليك التوجه إلى تطبيق Wearable على هاتفك الذكي وتحقق من توفر تحديثات جديدة لإسوارة اللياقة البدنية الخاصة بك. تم إطلاق هذا التحديث على مراحل، لذا توقع أن يصل إلى المزيد من المناطق في الأيام القادمة.