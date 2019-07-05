الهاتف ZTE Nubia Z20 القادم ينتقل للشيلي لإلتقاط صور لكسوف الشمس الكلي، وإليكم الصور

فاطمة أيت طالب - دبي - لوحظ كسوف كلي نادر للشمس يوم الثلاثاء الماضي في تشيلي، وكان الهاتف ZTE Nubia Z20 غير المعلن عنه حتى الآن موجودًا هناك لإلتقاط صور له. بصراحة، قام الهاتف الذي لم يتم تسريبه حتى الآن بإلتقاط الصور لهذا الكسوف والتي يمكنك رؤيتها أدناه. لاحظ أنه حتى في الحجم الكامل تبدو هذه الصور صغيرة جدًا، والفضل في ذلك يعود إلى نظام ضغط الصور المستخدم في الشبكة الإجتماعية الصينية، Weibo.

تم مشاركة هذه الصور على الشبكة الإجتماعية الصينية المذكورة آنفًا من قبل الدكتور Deng Licai من الأكاديمية الصينية للعلوم، والذي كان هناك لرؤية كسوف الشمس في تشيلي مع الهاتف ZTE Nubia Z20. وجدر بالذكر أن نفس الشخص كان قد إختبر الهاتف ZTE Nubia Z18 قبل إطلاقه في العام الماضي، عندما إستخدم هذا الهاتف لتصوير مجرة درب التبانة.





قام الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك للعلامة التجارية الفرعية Nubia بإعادة نشر منشور Deng Licai، مضيفًا أن الهاتف ZTE Nubia Z20 سيكون هاتفًا عالي المستوى عندما يتعلق الأمر بقدرات التصوير. هذا كل ما نعرفه حول هذا الهاتف حتى الآن، ولكن نأمل أن نبدأ في رؤية التسريبات الخاصة بهذا الهاتف بعدما تأكد وجوده.

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نظرًا إلى أنه سيأتي لخلافة الهاتف Nubia Z18 الذي تم إصداره في شهر سبتمبر من العام الماضي مع المعالج Snapdragon 845، فنحن نتوقع أن يتم إطلاق الهاتف Nubia Z20 مع المعالج Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم. وعلاوة على ذلك، فنحن نتوقع أن نرى أيضًا نسخة متوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G من هذا الهاتف.