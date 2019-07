الهاتف Asus ROG Phone 2 المنتظر سيدعم الشحن السريع بقوة 30W

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا للشهادة الممنوحة من قبل الهيئة الصينية 3C للهاتف Asus ROG Phone 2، فهو سيدعم الشحن السريع بقوة 30 واط. هذه هي نفس قوة الشحن التي يمتاز بها الهاتف Asus ROG Phone الحالي، وبالتالي هذا يعني أن الهاتف Asus ROG Phone 2 القادم لن يحصل على ترقية في الجانب المتعلق بسرعة الشحن.

وللتذكير، سيتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Asus ROG Phone 2 في اليوم 23 من شهر يوليو الجاري، وبالضبط في حدث خاص سيتم عقده بالعاصمة الصينية، بكين. يقال بأن هذا الهاتف سيصل في نسختين مع العلم بأن النسخة الأساسية ستكلف 3999 يوان صيني وهو ما يعادل 635 دولار أمريكي. ستعمل شركة Asus أيضًا على الترويج للهاتف Asus ROG Phone 2 في معرض ChinaJoy 2019 المقرر عقده يوم 1 أغسطس بالعاصمة الإقتصادية الصينية، شنغهاي. وسيتم عرض هذا الهاتف في هذا الحدث لما يصل إلى 400 آلف شخص من المهتمين بالألعاب.

جاء الهاتف Asus ROG Phone الذي تم إطلاقه في العام الماضي مع شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، ولكن الهاتف Asus ROG Phone 2 الجديد سيضم شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz. التفاصيل شحيحة حول هذا الهاتف في الوقت الراهن، ولكن من الآمن القول بأنه سيحصل على المعالج Snapdragon 855 الأحدث من شركة كوالكوم، وسيضم ما يصل إلى 12GB من الذاكرة العشوائية. وعلاوة على ذلك، فنحن نتوقع أن يأتي هذا الهاتف كذلك مع نظام تبريد مُحسن، ومع شعار Asus المتوهج، على غرار الهاتف Asus ROG Phone الحالي. عمومًا، نحن نتوقع أن تظهر المزيد من المعلومات حول الهاتف Asus ROG Phone 2 في المستقبل القريب.

Next gen #Asus ROG Phone spotted on 3C Certification with 30W charging capability. pic.twitter.com/Po1zct2DEI