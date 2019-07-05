تسريب جديد يؤكد لنا قدوم الهاتف Honor 9X مع كاميرا أمامية منبثقة، وكاميرتين في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - ظهر اليوم رسم تخطيطي للهاتف Honor 9X على الويب، وهو ما يعطينا فكرة عن تصميم الهاتف. ويأتي هذا الرسم التخطيطي من المسرب الأمريكي الشهير Evan Blass المعروف بإسم الشهرة evleaks، وهو يؤكد لنا أن الهاتف Honor 9X سيضم كاميرا أمامية منبثقة، مما سيسمح للهاتف بالحصول على شاشة كبيرة خالية من القطع أو الثقب ومزودة بإطار نحيف.

وعلاوة على ذلك، يكشف لنا هذا الرسم التخطيطي أيضًا أن الهاتف Honor 9X يضم كاميرتين في الواجهة الخلفية بوضعية عمودية في الزاوية العلوية اليسرى. وعلى عكس الهاتف Honor 8X الحالي، فالهاتف Honor 9X الجديد لن يضم مستشعر بصمات الأصابع في الواجهة الخلفية، وهذا ما يعني بأنه سيضم هذا المستشعر على مستوى الشاشة، وخصوصا إذا علمنا أن خاصية فتح الهاتف عن طريق التعرف على الوجه غير قابلة للتطبيق في حالة الهاتف Honor 9X نظرًا إلى أنه يضم كاميرا أمامية منبثقة.

Advertisements

الأشياء الأخرى التي يمكننا إستخلاصها من هذه الصورة هو تواجد زر التشغيل وأزرار التحكم بالصوت في الجانب الأيمن من الهاتف، فضلا عن منفذ USB في الأسفل. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei كانت قد أكدت لنا قبل يومين أن الهاتف Honor 9X سيضم المعالج الثماني النوى HiSilicon Kirin 810، وأنه سيتم إزاحة الستار رسميًا عنه في اليوم 23 من هذا الشهر.

https://twitter.com/evleaks/status/1146334115563806720/