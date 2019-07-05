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فاطمة أيت طالب - دبي - ظهر اليوم رسم تخطيطي للهاتف Honor 9X على الويب، وهو ما يعطينا فكرة عن تصميم الهاتف. ويأتي هذا الرسم التخطيطي من المسرب الأمريكي الشهير Evan Blass المعروف بإسم الشهرة evleaks، وهو يؤكد لنا أن الهاتف Honor 9X سيضم كاميرا أمامية منبثقة، مما سيسمح للهاتف بالحصول على شاشة كبيرة خالية من القطع أو الثقب ومزودة بإطار نحيف.
وعلاوة على ذلك، يكشف لنا هذا الرسم التخطيطي أيضًا أن الهاتف Honor 9X يضم كاميرتين في الواجهة الخلفية بوضعية عمودية في الزاوية العلوية اليسرى. وعلى عكس الهاتف Honor 8X الحالي، فالهاتف Honor 9X الجديد لن يضم مستشعر بصمات الأصابع في الواجهة الخلفية، وهذا ما يعني بأنه سيضم هذا المستشعر على مستوى الشاشة، وخصوصا إذا علمنا أن خاصية فتح الهاتف عن طريق التعرف على الوجه غير قابلة للتطبيق في حالة الهاتف Honor 9X نظرًا إلى أنه يضم كاميرا أمامية منبثقة.
الأشياء الأخرى التي يمكننا إستخلاصها من هذه الصورة هو تواجد زر التشغيل وأزرار التحكم بالصوت في الجانب الأيمن من الهاتف، فضلا عن منفذ USB في الأسفل. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei كانت قد أكدت لنا قبل يومين أن الهاتف Honor 9X سيضم المعالج الثماني النوى HiSilicon Kirin 810، وأنه سيتم إزاحة الستار رسميًا عنه في اليوم 23 من هذا الشهر.
https://twitter.com/evleaks/status/1146334115563806720/
كانت هذه تفاصيل خبر تسريب جديد يؤكد لنا قدوم الهاتف Honor 9X مع كاميرا أمامية منبثقة، وكاميرتين في الخلف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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