نظام iOS 13 سيجلب معه ميزة Attention Correction إلى FaceTime

فاطمة أيت طالب - دبي - هل شعرت يومًا بأن الشخص الذي تتصل به عبر الفيديو ينظر بعيدًا بإستمرار عندما يتحدث معك؟ حسنًا، يهدف نظام iOS 13 إلى إصلاح ذلك من خلال الفلتر Attention Correction الجديد، والذي شق طريقه إلى النسخة التجريبية الأحدث من نظام iOS 13. ربما ليس من الصواب تسميته بالفلتر ولكنه يعمل على تصحيح عينيك بشكل مصطنع في الوقت الفعلي ليجعلك تبدو وكأنك تنظر مباشرة إلى الكاميرا بدلاً من الشاشة.

كما ترون في الصور أدناه، من الصعب حقًا ملاحظة أي تصحيح مصطنع، فالأمر يبدو وكأنه حقيقي. وكما سبق وأشرنا، فهذه الميزة متاحة في النسخة التجريبية الثالثة من نظام iOS 13، وحتى الآن أوضح لنا المستخدمون أنها تعمل فقط على iPhone XS و iPhone XS Max.

لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت النسخة الرسمية والنهائية من نظام iOS 13 ستجلب معها ميزة Attention Correction الجديدة هذه إلى بقية هواتف iPhone، أو ما إذا كانت ستبقى حصرية لهواتف iPhone XS و iPhone XS Max، وللطرازات الجديدة القادمة من iPhone.

