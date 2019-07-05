فيديو يعرض لنا كيف يقوم Samsung Galaxy A80 برفع الكاميرا وقلبها بإستخدام محرك واحد فقط

فاطمة أيت طالب - دبي - هناك الكاميرات المنبثقة والكاميرا الدوارة، ثم هناك Samsung Galaxy A80 الذي يؤدي كلا الحركتين في نفس الوقت. لا شك أن هناك العديد من الأشخاص الذين يتساءلون الآن كيف يقوم الهاتف Galaxy A80 بذلك؟ حسنًا، ربما سيساعدك الفيديو الموجود أدناه في الإجابة على هذا التساؤل :

يبدو أن الحركتين تتم عن طريق محرك واحد فقط، والذي يقوم بالدفع لرفع الكاميرا أولاً ومواصلة عملية الدفع حتى يتم قلب الكاميرا بإستخدام آلية معينة.

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يبدو أن المدون الذي نشر هذا الفيديو على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo قد وضع خطة تفكيك كاملة للهاتف، مما ينبغي أن يوضح كيفية عمل الآلية. ولكن إنطلاقًا من مظهرها، فهي ليست أكثر تعقيدًا من الكاميرا المنبثقة العادية، على الرغم من أن لديها ميزة إضافية تتمثل في تحسين جودة صور السلفي.