Huawei P30/ P30 Pro يحصلان على جائزة أفضل هاتف للعام 2019 في معرض MWC Shanghai

فاطمة أيت طالب - دبي - حصل كل من Huawei P30 و Huawei P30 Pro على جوائز Asia Mobile Award لأفضل الهواتف للعام 2019. تم منح هذه الجوائز لهذين الهاتفين من قبل مجموعة من الصحفيين ومحللي السوق والمؤثرين إستنادًا إلى عدة فئات تراعي التصميم والأداء وتجربة المستخدم.

أطلق الهاتف Huawei P30 Pro حقبة جديدة في التصوير الفوتوغرافي للأجهزة المحمولة مع الكاميرات الأربعة التي وصل بها في واجهته الخلفية والتي توفر تقريب بصري هجين يصل إلى 10 أضعاف، والمستشعر RYYB المبتكر. كانت مبيعات سلسلة هواتف Huawei P30 Series مثيرة للإعجاب أيضًا حيث كسرت حاجز 10 ملايين وحدة في أقل من ثلاثة أشهر.