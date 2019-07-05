تطبيق Microsoft Your Phone يقوم بمزامنة الصور والنصوص والإشعارات إلى حاسوبك

فاطمة أيت طالب - دبي - يتيح لك تطبيق Microsoft Your Phone مزامنة النصوص والإشعارات والصور من هاتفك إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك. كان هذا التطبيق متاحًا لأول مرة للمشاركين في برنامج Windows Insiders، وهذا هو أول إصدار عام له، ولكن يجب الأخذ بعين الإعتبار أن لدى المشاركين في Windows Insider ميزات إضافية قيد الإختبار حاليًا.

تحتاج إلى تثبيت تطبيق Microsoft Your Phone على حاسوب Windows 10 الخاص بك وتطبيق Companion على هاتفك الذكي الذي من المفترض أن يعمل بنظام الأندرويد 7.0 أو إصدار أعلى، ثم ربطهما معًا. ستظهر الصور من هاتفك في تطبيق الصور، ويمكنك ببساطة سحبها وإفلاتها على الحاسوب الخاص بك.

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يتم التعامل مع الرسائل النصية SMS أيضًا، وحتى المحادثات الجماعية. يمكنك قراءة الرسائل وكتابة الردود على شاشة حاسوبك الكبيرة وبإستخدام لوحة المفاتيح المريحة. ستتمكن قريبًا من إرسال الصور عبر رسائل MMS أيضًا، على الرغم من أن هذه الميزة لا تزال قيد الإختبار حاليًا.

تظهر أيضًا الإشعارات من هاتفك الذكي على حاسوبك الشخصي، ولكن لا توجد حاليًا طريقة للرد على هذه الإشعارات. تحتوي النسخة التجريبية المتاحة للمشاركين في برنامج Windows Insider من تطبيق Microsoft Your Phone على ميزة تعكس شاشة الهاتف على الحاسوب، مما يتيح لك كتابة الرد. هذه الميزة غير متوفرة في النسخة العامة.

ميزة الرد المباشر من الإشعار هي قيد التطوير أيضًا، وكذلك مؤشر الرسالة غير المقروءة والرموز التعبيرية. إذا لم ترى تطبيق Microsoft Your Phone في متجر Microsoft Store حتى الآن، فلا تقلق، فهو سيظهر للمستخدمين على مراحل، وتقول شركة مايكروسوفت بأنه سيكون متاحًا للجميع بحلول نهاية هذا الأسبوع.