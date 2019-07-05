نصف الأمريكيين لا يمكنهم تحديد طراز هواتفهم، ويعتقد الثلث أن هواتفهم تدعم شبكات 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - نشرت المنصة الأمريكية لإعادة بيع الأجهزة القديمة، Decluttr، تقريرًا عن وضعية سوق الأجهزة المستعملة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو التقرير الذي يضم بعض البيانات الغريبة. ووفقا للدراسة التي أجرتها هذه المنصة، فلم يستطع نصف المشاركين في التعرف على هواتفهم الذكية من خلال النظر إلى الصور.

الشيء الآخر المثير للإهتمام هو أن حوالي ثلث الأمريكيين صرحوا بأنهم يمتلكون جهازًا متوافقًا مع شبكات الجيل الخامس 5G، بينما في الواقع لم تكن الهواتف الذكية المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G تباع بشكل رسمي في الولايات المتحدة الأمريكية وقت إجراء هذه الدراسة.

تحدثت Decluttr مع الأميركيين من جميع الأعمار لمعرفة مقدار إستخدامهم لهواتفهم كل يوم. قال الأغلبية أنهم قاموا بترقية أجهزتهم في الأشهر الـ 12 الماضية. قام 31٪ من الأشخاص بتغيير هواتفهم لأنها تعرضت للكسر، بينما قال ربع المشاركين فقط أنهم يريدون الحصول على هواتف أسرع.

كما أعطت Decluttr صورًا للهواتف للأشخاص الذين كانوا جزءًا من الدراسة، وطلبت منهم تحديد أجهزتهم. ومن المثير للإهتمام أن نصف مستخدمي iPhone لم يتمكنوا من التعرف على الطراز الفعلي الذي كانوا يستخدمونه، في حين تمكن 71.32 في المئة من مستخدمي +Galaxy S9 من تخمين طرازهم بشكل صحيح، ولكننا نفترض بأنهم حصلوا على الصور الرسمية للأجهزة، وقد كان الهاتف الرائد السابق لشركة سامسونج يعرض الرقم 9 بحجم ضخم على شاشته.

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إذا عدنا إلى سؤال 5G، فقد أوضح 31 في المئة من الذين شاركوا في هذه الدراسة أن هواتفهم الذكية متوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G، في حين قال 62 في المئة أنهم لاحظوا تحسنًا في سرعة الإتصال بفضل 5G، على الرغم من حقيقة أن شبكات 5G غير متوفرة على نطاق واسع ولا يمكن الإستفادة منها بإستخدام الأجهزة الحالية.

ونظرًا إلى أن Decluttr تعمل أيضًا على تجديد الأجهزة، فقد كانت هناك أيضًا بعض المعلومات المتعلقة بسوق الأجهزة المستعملة. يعتقد المستخدمون أنه يمكنهم توفير ما يصل إلى 399 دولار أمريكي أثناء شراء هاتف تم تجديده، ولكن 6% فقط منهم يمتلكون بالفعل مثل هذه الأجهزة.

أظهر نصف الأمريكيين أنهم على استعداد لشراء وحدات مجددة، ولكن أولاً عليهم أن يبدأوا في الإعتقاد بأن الضمانات تحميهم. وفي الوقت الحالي، يعتقد 44٪ أن هذه الحماية ليست جيدة بما فيه الكفاية.