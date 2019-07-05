الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمى تصل إلى 40 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الغربية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.

وتنشط الرياح على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وشمال وغرب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على السواحل الشمالية الغربية تكون العظمى 31 درجة، والصغرى 23، أما السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء تكون 33 للعظمى و23 للصغرى.

وتكون على الوجه البحري والقاهرة 39 للعظمى و25 للصغرى، أما جنوب سيناء والغردقة تكون 38 درجة للعظمى و29 للصغرى، أما شمال الصعيد تكون 26 للصغرى، 39 للعظمى، وتكون على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 40 والصغرى 29.