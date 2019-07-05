دو توسع عروض الأجهزة الداعمة لتقنية الجيل الخامس مع هاتف هواوي الجديد Mate 20 X

دبي - الخليج 365 :

دعت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عملاءها في دولة الإمارات للمشاركة في عملية الطلب المسبق على هاتف هواوي الجديد Mate 20 X الذي يدعم تقنية الجيل الخامس. وتهدف الشركة من خلال توفير أحدث هواتف هواوي إلى توسيع محفظتها من الأجهزة الداعمة لأحدث تقنيات الجيل التالي في عالم الاتصال فضلاً عن منح العملاء المزيد من الخيارات وتمكينهم من الاستمتاع بالإمكانات الكبيرة التي توفرها تقنية الجيل الخامس.

ويمكن لعملاء الشركة الحاليين والجدد طلب هاتف هواوي الجديد مسبقاً اعتباراً من 4 يوليو القادم، حيث سيتوفر الهاتف في متاجر الشركة اعتباراً من 18 يوليو بسعر 145 درهماً شهرياً وفق عقد يمتد لـ 24 شهراً. سيحصل جميع العملاء الذين اشتركوا في الطلب المسبق على هاتف هواوي Mate 20 X في الفترة بين 4 و17 يوليو على ساعة Watch GT مجاناً.

إمكانات أكبر وسرعات فائقة

وتعليقاً على توفير الهاتف الجديد، قال فهد الحساوي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة – خدمات الاتصال: "تشهد تكنولوجيا الهواتف الذكية تطورات بوتيرة متسارعة تواكب التطورات التي تشهدها تقنيات الاتصال وصولاً إلى عصر الجيل الخامس، لهذا فنحن سعداء للغاية بمنح العملاء المزيد من الخيارات للاستمتاع بالإمكانات اللامتناهية التي توفرها لنا التقنية الجديدة."

Advertisements

وأضاف الحساوي: "ومع السرعات الفائقة التي تتميز بها التقنية الجديدة، نعتقد أن أحدث ابتكارات هواوي في عالم الهواتف الذكية Mate 20 X والذي يدعم تكنولوجيا الجيل الخامس، سيساهم في إثراء أسلوب حياة عملائنا ليستمتعوا بتجربة اتصال فريدة من نوعها عبر شبكتنا الحديثة والذكية والموثوقة."

طرق جديدة لتجربة فوائد الجيل الخامس

يعمل هاتف Huawei Mate 20 X، المزود بمعالج 5000 نانومتر من نوع بالونج متعدد الأوضاع على منح المستخدمين تجربة هاتف محمول جديدة كلياً بسرعات فائقة مع استمرار ثورة الجيل الخامس في التطور.

وستعمل دو على توفير أنواع أخرى من الأجهزة الداعمة للتقنية الجديدة بهدف ضمان حصول العملاء على طرق متنوعة تتيح لهم الاستمتاع بسرعات فائقة وتجربة استخدام أكثر موثوقية وتجارب اتصال سلسة.