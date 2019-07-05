إريكسون توسع سلسلة توريدها العالمية مع أول مصنع ذكي للشركة في الولايات المتحدة

دبي - الخليج 365 :

أعلنت إريكسون (المسجلة في ناسدلك: إريك) عن خططها لبناء أول مصنع ذكي مؤتمت بالكامل في الولايات المتحدة. سينتج المصنع الحديث أحدث الأجهزة الراديوية لنظام الهوائي المتطور* لتعزيز سعة الشبكة والتغطية ، بما في ذلك التغطية الريفية، وكذلك الأجهزة الراديوية لتقنية الجيل الخامس للمناطق الحضرية، وكلاهما ضروري للنشر السريع لتقنية الجيل الخامس في أمريكا الشمالية.

يكمل المصنع الذكي الجديد سلسلة إمداد إريكسون العالمية، والتي تضمن عمل الشركة بالقرب من العملاء من خلال عملياتها الأوروبية والآسيوية والأمريكية، وتأمين عمليات تسليم سريعة ومرنة لتلبية متطلبات العملاء المتزايدة. يعتمد ذلك على المبادرات الاستراتيجية التي أعلنت عنها شركة إريكسون سابقاً في سوق الولايات المتحدة. تقوم إريكسون أيضاً بالتتبع السريع لإطلاق الجيل التالي من التصنيع الذكي عبر إعداد وحدات إنتاجية ومرنة في مصانعها الحالية في إستونيا والصين والبرازيل.

يقول فريدريك ييدلينج، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس وحدة الشبكات في شركة إريكسون: "نواصل التركيز للتعاون عن كثب مع عملائنا ودعمهم في بناء مجموعة شبكات تقنية الجيل الخامس على مستوى العالم وفي أمريكا الشمالية. إننا ومن خلال هذا الإعلان نختتم شهوراً من الاستعدادات التي يمكن تنفيذها أيضاَ في الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، نقوم برقمنة المشهد الإنتاجي العالمي بأكمله، بما في ذلك إنشاء هذا المصنع في الولايات المتحدة مستقبلاً."

سيتم الإعلان عن الموقع عند الانتهاء من المناقشات مع السلطات الحكومية والمحلية. تلتزم الشركة بتشغيل المصنع في أوائل عام 2020. وسيتم تشغيل المصنع الذكي بواسطة حلول إريكسون لتقنية الجيل الخامس والمصممة خصيصاً للبيئة الصناعية، كما سيعزز التزام إريكسون بالاستدامة ، بما في ذلك التسجيل للحصول على شهادة LEED الذهبية.

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سيمكن الاتصال بتقنية الجيل الخامس السريع والآمن من تعزيز العمليات والإنتاج وجعلهما أكثر مرونة. وسيتم تحقيق ذلك من خلال المستودعات الآلية، والخدمات اللوجستية المتصلة والتجمع الآلي، والتعبئة ومعالجة المنتجات، واستخدام العربات المستقلة. ستمكّن أحدث المنتجات التكنولوجية التي تم إنشاؤها في مصنع تقنية الجيل الخامس من طرح تجاري أسرع لهذه التقنية على مستوى المنطقة. ولضمان الجودة العالية للمنتجات، ستقوم إريكسون بإدارة عملية تصنيع المنتج الجديد في البداية ** والإنتاج المبكر في الشركة. وبمرور الوقت، سيتم أيضاً إضافة أنشطة لدعم إدخال منتجات جديدة إلى عمليات التصنيع الجديدة حيث يتم بناء الكفاءة المحلية والمعارف الخاصة بتقنية الجيل الخامس.

تخطط إريكسون في البداية لتوظيف حوالي 100 شخص في المنشأة، والتي ستتمتع بعمليات آلية للغاية، فضلاً عن إعداد وحدات إنتاجية ومرنة لتمكين التمديد السريع والتشغيل السريع.

بدأت إريكسون عملياتها عبر شريك إنتاج لأول أجهزة راديو لسوق الولايات المتحدة تم إنتاجها في نهاية عام 2018. وأنشأت الشركة أيضاً موقعاً جديداً للبحث والتطوير - وهو مركز لتطوير البرمجيات - في أوستن ، تكساس. يقع بالقرب من مركز أوستن للتصميم ASIC ، الذي تم افتتاحه في أواخر عام 2017 ويركز على الإلكترونيات الدقيقة الأساسية للمحطات الراديوية الأساسية لتقنية الجيل الخامس.