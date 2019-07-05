OPPO تطلق هاتف F11 في الإمارات العربية المتحدة للارتقاء بمعايير التصوير في ظروف الإضاءة المنخفضة

دبي - الخليج 365 :

أعلنت OPPO، علامة الهواتف الذكية العالمية الرائدة، عن توسيع محفظة هواتفها الذكية من السلسلة F في الإمارات العربية المتحدة بإطلاق جهازها الأحدث OPPO F11، القادر على التقاط صور رائعة في ظروف الإضاءة المنخفضة والمزود بالعديد من التقنيات المبتكرة. الجهاز متوفر في مجموعة مختارة من متاجر التجزئة في الإمارات العربية المتحدة والدمام بسعر قدره 1،099 درهماً باللونين الأرجواني المزرق والأخضر الداكن.

يجمع الهاتف الجديد بين المتانة وأحدث البرمجيات، ويضم كاميرا خلفية فائقة الوضوح والجودة تتيح للمستخدمين الشباب التقاط أجمل الصور ومقاطع الفيديو لتسجيل أروع لحظات حياتهم وذكرياتهم.

وقال أندي شي، رئيس شركة OPPO في الشرق الأوسط وإفريقيا: "عملت OPPO لسنوات على تحسين تكنولوجيا تصوير السيلفي، واتخذت في سلسلة هواتفF11 خطوات أبعد لدفع مستخدميها نحو إتقان التصوير في وضع البورتريه، إذ بذلت OPPO جهوداً كبيرة لمساعدة المستخدمين على التقاط صور رائعة في أي مكان وزمان وبكل سهولة ويسر، خاصةً صور البورتريه في الإضاءة الليلية الخافتة. وتلتزم OPPO بتوفير هواتف ذكية ومبتكرة تتيح للمستخدمين الشباب التقاط أجمل الصور والتعبير عن أنفسهم والعالم من حولهم".

تم تزويد هاتف OPPO F11 بكاميرا خلفية ثنائية رائدة علاوة على تقنية لالتقاط صور البورتريه، ليتيح للمستخدمين اقتناء هاتف ذكي غني بالمزايا الرائعة. وبفضل الكاميرا الخلفية الثنائية بدقة 48 ميجابكسل ووضع التصوير الليلي فائق الجودة ووضع ألوان Dazzle، لا تكتفي سلسلة هواتف F11 بالتقاط صور البورتريه من خلال الكاميرا الخلفية وحسب، وإنما تستبقي على تقليد سابقيها من فئة F "خبير السيلفي"، إذ تتيح هواتف F11 الفرصة لالتقاط صور سيلفي طبيعية ومذهلة كعهدها دائماً.

ويتيح وضع التصوير الليلي فائق الجودة، فيميز تلقائياً بين الوجوه وخلفية الصورة ويركز على الوجوه ويضبط لون البشرة في أوضاع التصوير منخفضة الإضاءة لتحسين جودة الصور. ويعمل هذا أيضاً على تقليل التشويش الكلي ويزيل العلامات البارزة ويحسّن نطاق المدى الديناميكي في الصورة ويعزز سطوع المناطق المظلمة، مما يتيح للمستخدمين التقاط صور مذهلة في الليل.

Advertisements

تجدر الإشارة إلى أن هواتف OPPO F11 تعمل بنظام "أندرويد 9 باي" (Android 9 Pie) وبواجهة ColorOS 6.0. يضم الهاتف الذكي كاميرا منبثقة من الأعلى، ويتمتع بشاشة LCD عالية الوضوح بقياس 6.5 بوصة (1080 × 2340 بكسل)، وتبلغ نسبة العرض إلى الارتفاع 19.5:9 بينما تبلغ نسبة مساحة الشاشة إلى الهاتف 90.9%. ويأتي الهاتف مدعوماً بمعالج MediaTek Helio P70 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية بحجم 128 جيجابايت.

أما فيما يخص الألعاب؛ فقد طوَّرت OPPO محرك تسريع الأداء الخاص بها باسم Hyper Boost، حيث تم تحسينه ليتواءم مع ١١ لعبة شهيرة مثل PUBGوAOV. بخصوص تحسين خطة تحريك موارد النظام system resource mobilization plan، فقد تضمن توظيف موارد المكونات الداخلية توظيفاً أكثر فاعلية، مما يؤدي إلى استجابة أسرع للألعاب من دون قطع للاتصال أو تقطيع في اللعبة. وفي الوقت ذاته، قدمت OPPO أداتين مفيدتين هما: Game SpaceوGoogle Assistant، وذلك لتقديم تجربة لعب شديدة الإثارة والثراء لمحبي الألعاب الإلكترونية.

وفضلاً عن المميزات المذكورة أعلاه، تسعى سلسلة هواتف OPPO F11 كذلك إلى تعزيز تجربة المستخدم الكلية وحل مشكلات الهواتف الذكية الشائعة مثل ارتفاع حرارة الهاتف والبطء وعمر البطارية.

السعر والتوافر

يبلغ سعر الإصدار الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بحجم 6 جيجابايت وسعة تخزين داخلية بحجم 64 جيجابايت من هاتف OPPO F11 1،099 درهماً وسعر الإصدار الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بحجم 6 جيجابايت وسعة تخزين داخلية بحجم 128 جيجابايت 1،199 درهماً، وسيتوفران ابتداءً من منتصف يوليو.