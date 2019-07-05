كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| أي جهاز ألعاب مناسب لطفلك؟

يقع كثيرون من الأهالي في حيرة من أمرهم، عند شراء جهاز أو لعبة فيديو.

هذا التقرير لموقع سكاي نيوز يلقي الضوء على أبرز تلك الأجهزة ويستعرض بعض مميزاتها.