نظام Puffin OS يعد بجعل هواتف 100$ أسرع بقدر الهواتف الراقية مع السحابة

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن شركة CloudMosa لم تتعلم درس Nextbit وستقوم قريبًا بإطلاق هاتف ذكي مزود بنظام Puffin OS الخاص بها والمدعوم من قبل السحابة. هذا النظام يستند على الأندرويد، على الرغم من أنه مشابه لنظام KaiOS لكونه يركز على تطبيقات الويب. وتقول شركة CloudMosa أن هاتفها القادم سيُجري كافة مهام المعالجة في السحابة مما يجعل الهواتف الذكية المتدنية تتفوق على أجهزة الأندرويد الرائدة.

كدليل، قدمت لنا شركة CloudMosa نتائج إختبارات الأداء لهاتف يكلف أقل من 100$ في منصة Jetstream التي تختبر القوة الحاسوبية للمتصفح. تعمل تقنية Puffin أيضًا على ضغط صفحات الويب لخفض مقدار بيانات الإنترنت المحمولة المستهلكة.

لا نرغب في أن نكون سلبيين، ولكن كانت هناك محاولات متعددة للإعتماد على تطبيقات الويب، بما في ذلك هواتف FirefoxOS، ولكن لم تنجح أي منها. أيضًا، المتصفح Google Chrome يمتلك بالفعل ميزة ضغط البيانات على كل من الحواسيب الشخصية والأجهزة المحمولة.

بالنسبة للأداء العالي بفضل الحوسبة السحابية، فهي مسألة إنتاجية مقابل سرعة الإستجابة، فبإمكان الخوادم أن تتفوق على أي معالج للأجهزة المحمولة، ولكن تأخر إستجابة الشبكة يعني أنك لن ترى النتائج على الفور.

وفقا لـ OpenSignal، فقد كان متوسط سرعة إستجابة شبكة LTE التابعة لشركة الإتصالات الأمريكية AT&T يبلغ 54.1 جزء من الثانية، في حين كان متوسط سرعة الإستجابة أبطأ لدى غالبية شركات الإتصالات الأخرى. هذا بطيء بالنسبة للتطبيقات، ولكنه لا يزال مقبولاً. وبالنسبة للألعاب، فهذا أمر محظور تمامًا. وفي حالة إذا قلت ماذا عن خدمة Google Stadia، فنحن سنخبرك بأن شركة جوجل إستخدمت في هذه الحالة تكنولوجيا جديدة كليًا، وخوادم من نوع خاص تم ربطها مباشرة مع أجهزة مزودي الإنترنت لتقليص مدة الإستجابة قدر الإمكان.

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تدعي شركة CloudMosa أيضًا أن تطبيقات الويب لها مزايا أخرى، فهي تقبل التثبيت على الفور ولا تشغل أي مساحة في الذاكرة. ولكن نظرًا لأن نسخة 128GB من بطاقة الذاكرة الخارجية MicroSD أصبحت تكلف 20 دولارًا فقط، فنحن نعتقد بأن الذاكرة لم تعد تشكل مشكلة لعدد كبير من المستخدمين. وبالإضافة إلى ذلك، يعني التخزين المؤقت للملفات على الذاكرة المحلية أوقات تشغيل أسرع.

إذا كنت لا تزال تشعر بالفضول تجاه نظام Puffin OS، فيمكنك تجربته وهو يعمل على الهاتفين Nokia 1 و Xiaomi Redmi Go.

تفتقر الصفحة الرئيسية لنظام Puffin OS حاليًا إلى الرقم الأهم، وهو تكلفة الإشتراك الشهري. لدى شركة CloudMosa متصفح يستند على المتصفح Google Chrome يمكن للمستخدمين إستخدامه مقابل 2 دولار أمريكي في الشهر، على الرغم من أنه تم تقليص هذا الإشتراك حاليًا إلى 12 دولار أمريكي في السنة.

تقول CloudMosa أن متصفحها يعمل على إصلاح الثغرات الأمنية بشكل أسرع من الشركات الأخرى، بما في ذلك Mozilla و Google، وغيرها من الشركات الأخرى، مما يبرر الإشتراك الشهري أو السنوي.