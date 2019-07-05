إستدعاء سامسونج للمحكمة في أستراليا بسبب تضليل العملاء بشأن تصنيف IP في هواتفها

فاطمة أيت طالب - دبي - تحيل هيئة المنافسة والمستهلك الأسترالية شركة سامسونج إلى المحكمة بسبب الإعلانات المضللة لسلسلة هواتف Galaxy S10 Series. ووفقًا لهيئة المنافسة والمستهلك الأسترالية، فقد كان هناك أكثر من 300 إعلان يعرض الهواتف الرائدة الحالية لشركة سامسونج يتم إستخدامها عادة في البيئات التي تكون فيها المياه مالحة، على الرغم من أن تصنيف IP المُقدم للجهاز يغطي المياه العذبة فقط.

تقول هيئة المنافسة والمستهلك الأسترالية أن تلك الإعلانات لم تكن مضللة فحسب، بل جعلت المستهلكين يعتقدون أن هواتفهم ستستمر في العمل حتى لو تعرضت للمياه المالحة التي تحيط بالبلاد مع العلم بأنه تم إطلاق هذه الحملة الترويجية تحت إسم ” صممت من أجل أستراليا “.

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تزعم هيئة المنافسة والمستهلك الأسترالية والمعروفة إختصارًا بإسم ACCC أن شركة سامسونج لم تقم بأي إختبار لمعرفة تأثير التعرض للمياه غير العذبة على دورة حياة الهاتف. قال رئيس مجلس الإدارة، السيد Rod Sims أن سامسونج أقرت بأن مقاومة الماء عامل مهم في قرارات المستهلكين الأستراليين، لكن إعلانات الشركة ” حرمت المستهلكين من اختيار مستنير ومنحت سامسونج ميزة تنافسية غير عادلة “.

يتبع الرمز IP رقمان، وبالنسبة للرقم الأول فهو يعبر عن درجة مقاومة الجهاز للغبار في حين يعبر الرقم الثاني عن درجة مقاومة الجهاز للماء. ومع ذلك، هذا ينطبق فقط على المياه العذبة ولا يغطي مياه المحيط الأكثر تآكلاً.