أرباح سامسونج قد تنخفض بأكثر من النصف، ووضعية Huawei تلعب دورًا جزئيًا في ذلك

فاطمة أيت طالب - دبي - يتوقع المحللون أن تنخفض أرباح شركة سامسونج بأكثر من النصف بسبب الركود الذي يشهده قطاع أشباه الموصلات حاليًا. الحظر التجاري المفروض على Huawei، والذي تسبب في تعليق بعض الشحنات، يزيد الوضع سوءًا.

تتوقع مؤسسة Refinitiv SmartEstimate المتخصصة في بحوث السوق أن تحقق الشركة أرباحًا تشغيلية قدرها 5.14 مليار دولار ( استنادًا إلى أرقام من 29 محللًا ). هذا يمثل إنخفاضًا بنسبة 60 ٪ مقارنة بالعام الماضي، وهذا يمثل إنخفاضًا حتى بالمقارنة مع أرقام الربع الأول الضعيفة عندما بلغ الربح التشغيلي 5.4 مليار دولار. وهذا سيجعل أرباح الربع الثاني هي الأدنى في السنوات الثلاثة الماضية.

تعتبر سامسونج أكبر مورد لرقاقات DRAM و NAND في العالم، وهي تمثل أكثر أعمالها ربحًا، حيث تقف وراء حوالي ثلثي أرباحها في الغالب. إلى جانب فقدان مبيعاتها لشركة Huawei، فقد كانت أسعار الرقائق منخفضة في الأشهر الأخيرة بحيث إنخفضت بنسبة 25 ٪ في الربع الثاني وفقا لمؤسسة TrendForce، وهو ما يضر أيضًا بأرباح الشركة. يعتقد المحللون أن الأسعار ستبقى منخفضة لبقية العام، في حين تقول كل من سامسونج و Micron أنهما ستتحسنان مجددًا.

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الوضع ليس سيئًا إجمالاً، فمن المحتمل أن يحصل قسم الهواتف الذكية في شركة سامسونج على دفعة قوية إذا إستمر الحظر الذي فرضته الحكومة الأمريكية على شركة Huawei. تتوقع HI Investment & Securities أن تنجح شركة سامسونج في بيع 37 مليون هاتف ذكي إضافي في السنة، مما سيؤدي إلى الضغط على الأقسام الأخرى أيضًا لأنها ستستخدم بعض رقاقات ومعالجات سامسونج.

لا تقتصر مشكلات سامسونج على الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. تخطط اليابان لتقييد شحنات بعض المواد الكيميائية الحيوية لإنتاج الشاشات والرقاقات. عمومًا، من المقرر أن تقوم شركة سامسونج بنشر تقريرها المالي الأولي في وقت لاحق من هذا اليوم.