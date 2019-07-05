الأرصاد تحذر: ارتفاع درجات الحرارة الأيام المقبلة.. والعظمى بالقاهرة تصل 39

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة، خلال الأيام المقبلة، في الوقت الذي يتزامن مع مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر.

رئيس هيئة الأرصاد الجوية، الدكتور أحمد عبدالعال، حذر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، من ارتفاع درجة الحرارة خلال الأيام المقبلة، متوقعًا أن تزيد درجة الحرارة بمعدل يتراوح بين درجتين وثلاث درجات.

وأوضح عبدالعال، أن ارتفاع درجات الحرارة سيكون يومي السبت والأحد المقبلين، حيث ستصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة لـ39 درجة.