كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “BRRREWER” آلة صنع القهوة بالتنقيط البارد متابعة-سنيار: تم إطلاق نظام جديد عبر كيك ستارتر في الشهر الماضي على شكل BRRREWER، والذي صمم لتوفير “أروع طريقة لتحضير القهوة”. يتيح لك نظام صنع القهوة BRRREWER بالتنقيط البارد الاستمتاع بقهوة أكثر سلاسة مع طعم أقل حمضية، وتذوق أكثر من 1000 من مكونات النكهة التي تشكل تركيبة القهوة. Advertisements وتؤثر العديد من المتغيرات على كيفية استخراج هذه المركبات لتناول القهوة أثناء مرحلة التحضير ونوع القهوة والماء ووقت المشروب وحجم طحن القهوة ودرجة حرارة الماء وغيرها. تتميز BRRREWER بتصميمها البسيط والأنيق ونظام غشاء الترشيح الدقيق الحديث، وهي متاحة للدعم عبر Kickstarter مع تعهدات تبدأ من 49 يورو.

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