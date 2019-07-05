كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Chef Caddy”..رف التوابل الفريد لمحبي الطهي

متابعة-سنيار: تم إطلاق رف توابل جديد يحمل اسم Chef Caddyعلى منصة التمويل كيك ستارتر.

ويوصي مبدعو “Chef Caddy” أن تظل العلب التي تحتوي على التوابل المستخدمة يوميا على المنضدة، قدر الإمكان.

كما يجب تخزين العلب التي تحتوي على توابل خاصة في أماكن يسهل الوصول إليها: على المنضدة أو أسفل الخزانات أو في درج علوي أو على رف في خزانة.

– لا يلزم وضع التوابل النادرة الاستخدام في علب Chef Caddy حيث يمكن تخزينها في مكان بارد وجاف.

وتشمل المجموعة الكاملة من ملصقات علامات علب توابل Chef Caddy:

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– 15 مجموعة طهي، تحتوي كل منها على أربعة ملصقات للتوابل وقائمة من التوابل

– 60 مجموع ملصقات كبسولات التوابل التي تغطي أكثر 60 من التوابل الأكثر شيوعا.

– 12 قنينة للزيوت الأكثر شيوعا والخل والصلصات غير القابلة للتلف.

تتوفر سلة شيف كادي سبايس على موقع Kickstarter، وتبدأ التعهدات من 35 دولارا، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم العالمية في ديسمبر 2019.