كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن سامسونج تعيد تصميم “Galaxy fold” بنجاح

متابعة-سنيار: وفقا لتقرير جديد صادر عن بلومبرج، أعادت سامسونغ تصميم أول هاتف قابل للطي لها بنجاح، وحل جميع المشكلات التي ظهرت في الوحدات الأولى.

ويأتي هذا التقرير بعد يوم واحد فقط من وصف الرئيس التنفيذي لشركة سامسونج DJ Koh بأنه إطلاق محرج.

وفقًا لKoh، تختبر الشركة حاليا أكثر من 2000 جهاز قابل للطي، وتم تحديد جميع المشكلات المتعلقة بالوحدات الأصلية.

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ولم يقدم تقرير بلومبرج ولا Koh موعد إطلاق جديد للهاتف، ولكن بلومبرج تدعي أن الجهاز يجب أن يكون جاهزا للتشغيل في وقت مناسب لموسم العطلات، ولكن ربما لن يتم ذلك قبل 7 أغسطس، وهو الموعد الذي ستطلق فيه سامسونج هاتفا آخر، وهو Galaxy Note 10.

وكان المراجعون للهاتف القابل للطي الأصلي واجهوا مشكلتين رئيسيتين في الجهاز، فتم تأجيل إطلاقه من قبل الشركة.