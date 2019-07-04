مصراوي
واجهت شركة فيسبوك مشكلات في تحميل الصور ومقاطع الفيديو والبيانات الأخرى عبر تطبيقاتها أمس الأربعاء، ما جعل المستخدمين عاجزون عن تحميل الصور عبر المنصة، أو عرض القصص على "إنستجرام"، أو إرسال الرسائل في "واتساب".
ووفق ما ذكر موقع "ذا فيرج"، فقد اطلع المستخدمون على أحد أسرار عمل الموقع فيما يتعلق بالصور، وكيفية قيام نظام الذكاء الصناعي بفرز المحتوى الخاص بالمستخدمين.
وشاهد المستخدمون علامات تعريفية تشرح وضعيتهم في الصور، وما إذا كانوا يضحكون، يبتسمون، أو في وسط حديقة مع عدد من الأصدقاء، وتشير هذه الدقة في وصف الصور...
كانت هذه تفاصيل خبر عطل فيسبوك وإنستجرام يكشف أحد أسرار عمل الشركة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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