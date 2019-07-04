عطل فيسبوك وإنستجرام يكشف أحد أسرار عمل الشركة

مصراوي

واجهت شركة فيسبوك مشكلات في تحميل الصور ومقاطع الفيديو والبيانات الأخرى عبر تطبيقاتها أمس الأربعاء، ما جعل المستخدمين عاجزون عن تحميل الصور عبر المنصة، أو عرض القصص على "إنستجرام"، أو إرسال الرسائل في "واتساب".

ووفق ما ذكر موقع "ذا فيرج"، فقد اطلع المستخدمون على أحد أسرار عمل الموقع فيما يتعلق بالصور، وكيفية قيام نظام الذكاء الصناعي بفرز المحتوى الخاص بالمستخدمين.

وشاهد المستخدمون علامات تعريفية تشرح وضعيتهم في الصور، وما إذا كانوا يضحكون، يبتسمون، أو في وسط حديقة مع عدد من الأصدقاء، وتشير هذه الدقة في وصف الصور...