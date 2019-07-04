عاجل … خلل مفاجئ في خدمة آيكلاود من آبل

توقفت خدمة آيكلاود (iCloud) من آبل عن العمل بشكل طبيعي في مختلف أنحاء العالم، وذلك وفقًا لصفحة حالة آبل، والتي أوضحت أن المشكلة تؤثر على بعض المستخدمين.

وتُعد آيكلاود خدمة تخزين ونسخ احتياطي عبر الإنترنت من آبل، وتتيح للمستخدمين تخزين المعلومات، بما في ذلك البريد الإلكتروني وجهات الاتصال والتقويم.

كما يمكن للمستخدمين مزامنة هذه البيانات بين العديد من الأجهزة المدعومة والحواسيب، وتوفر آيكلاود مساحة تخزين تصل إلى 5 جيجابايت مجانًا، بينما توفر مساحات تخزين إضافية مقابل رسوم اشتراك شهرية أو سنوية.

ويظهر موقع Down Detector – المتخصص في رصد انقطاع الخدمة عن المواقع الإلكترونية بناءًا على تقارير يقدمها المستخدمون من مختلف أنحاء العالم – مواجهة خدمة آيكلاود مشاكل منذ الساعة 7:25 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

وتتعلق معظم المشاكل المبلغ عنها بحسب موقع Down Detector بالبريد الإلكتروني، والنسخ الاحتياطي، وصعوبة الوصول إلى الخدمة بشكل عام.

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بينما أوضحت آبل أن المشاكل تتعلق بميزات المستندات في السحابة؛ والعثور على أصدقائي؛ والعثور على هاتفي؛ ومركز الألعاب؛ وميزة وقت الشاشة؛ والصور؛ والنسخ الاحتياطي؛ والتبويبات والإشارات المرجعية؛ والتقويم؛ وجهات الاتصال؛ والبريد؛ والملاحظات؛ والتذكير.

ويبدو أن العطل يشمل مناطق أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا الجنوبية واليابان، بالإضافة إلى منطقة الشرق الأوسط أيضًا.

وبالنظر إلى مدى انتشار المشكلات في خدمات آبل، فإن العديد من التطبيقات، بما في ذلك التطبيقات الخارجية وأدوات المطور، سوف تتأثر بالانقطاع، والذي وصل تأثيره إلى خدمة الدفع آبل باي (Apple Pay).

وبحسب آبل، فقد قد لا يتمكن بعض المستخدمين من إعداد (Apple Cash) أو إرسال واستلام الأموال أو التحويل إلى بنك باستخدام (Apple Cash)، كما قد لا يتمكن بعض حاملي بطاقات آبل باي من إضافة أو تعليق أو حذف أو استخدام البطاقات الموجودة في (Apple Pay).

ومن الواضح أن آبل تواجه مشاكل في أنظمة متاجر البيع بالتجزئة الخاصة بها، حيث أبلغ عدد من المستخدمين أن الموظفين غير قادرين على إكمال طلبات العملاء أو طلبات الدعم.