بيتكوين تستهلك طاقة أكثر من دولة الكويت بأكملها

تستهلك عملة بيتكوين (Bitcoin) الرقمية طاقة أكثر من دولة الكويت بأكملها، وذلك وفقًا لتقديرات جديدة نشرها باحثون في جامعة كامبريدج باستخدام أداة جديدة تسمى (CBECI)، والتي تقدر مقدار الطاقة اللازمة للحفاظ على شبكة بيتكوين في الوقت الفعلي.

وطورت هذه الأداة استجابةً للمخاوف المتزايدة بشأن الاستدامة والأثر البيئي لتعدين بيتكوين، والتي تعتمد على عمليات تشفير حسابية كثيفة تتطلب كميات كبيرة من الكهرباء.

وتوضح أداة CBECI – التي أطلقها مركز كامبريدج للتمويل البديل (CCAF)، وهو مركز للأبحاث الأكاديمية في كلية كامبردج لإدارة الأعمال – أن شبكة بيتكوين العالمية تستهلك أكثر من سبعة جيجا واط ساعي من الكهرباء، مما يعني 59.19 تيرا واط ساعي من استهلاك الطاقة على مدار العام.

ويُعد هذا الرقم أكبر من رقم 57.78 تيرا واط ساعي في السنة، وهو معدل استهلاك دولة الكويت بأكملها للطاقة خلال الفترة الزمنية نفسها، لكنه أقل من 68 تيرا واط ساعي في السنة، وهو معدل استهلاك دولة كولومبيا بأكملها للطاقة.

وتُمثل بيتكوين 0.24 في المئة من الإجمالي العالمي لإنتاج الكهرباء البالغ 25082 تيرا واط ساعي، بينما يبلغ الإجمالي العالمي لاستهلاك الكهرباء 20863 تيرا واط ساعي.

Advertisements

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وتُعد بيتكوين مسؤولة عن 0.27 في المئة من هذا الاستهلاك، ويمكن لكمية الكهرباء المُستهلكة من قبل شبكة بيتكوين خلال عام واحد تشغيل جميع غلايات الشاي المستخدمة في المملكة المتحدة لمدة 11 عامًا.

كما أن كمية الكهرباء المهدورة كل عام بواسطة الأجهزة الإلكترونية التي تعمل دائمًا ولكن غير النشطة في الولايات المتحدة يمكنها تشغيل شبكة (Bitcoin) لأربع سنوات.

ومن المعروف أن هذه العملة الرقمية بحاجة إلى كمية هائلة من الكهرباء، والتي تُستخدم في عمليات التعدين في جميع أنحاء العالم اللازمة لتشغيل أجهزة الحاسب الأساسية للحفاظ على الشبكة والتحقق من صحة المدفوعات.