تكنولوجيا: إعلان تشويقي جديد يكشف عن صندوق تغليف هاتف Honor 9X

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مزيد من التسريبات المصورة حول هاتف هواوي المرتقب Honor 9X، حيث كشف إعلان تشويقي جديد اليوم عن تصميم صندوق تغليف الهاتف قبل مؤتمر هواوي الرسمي في 23 من يوليو.

ينطلق هاتف Honor 9X قريباً برقاقة معالج Kirin 810 مع تصميم بكاميرة منبثقة كما جاء في التسريبات التي نشرت حتى الآن، ومن جديد جاء إعلان تشويقي نشر على Weibo بصور لصندوق التغليف المميز بتصميم متدرج من الأزرق والبنفسجي مع اللون الأبيض.

ولم تكشف الصور التي نشرت عبر نائب رئيس شركة Honor عن تفاصيل مواصفات هذا الإصدار، إلا أن بعض التسريبات قد أشارت إلى أن هاتف Honor 9X يأتي بتصميم كاميرة منبثقة، مع توقعات بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية.

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يذكر أن تصميم الكاميرة المميزة بآلية منبثقة سينطلق للمرة الأولى في علامة Honor التجارية في هاتف Honor 9X، بينما قدمت من هواوي في هاتفي Y9 Prime للعام 2019، و P Smart Z، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول مواصفات هذا الإصدار في تسريبات جديدة أو في مؤتمر الشركة الذي يعقد في 23 من يوليو.

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