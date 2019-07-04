53% من مشتري الهواتف الذكية الرائدة في الهند يخططون للترقية في العام المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - يدرس غالبية ملاك الهواتف الرائدة في الهند الترقية إلى هواتف ذكية جديدة في العام المقبل، على الأقل وفقا للتقرير الأحدث الصادر من مؤسسة Counterpoint Research المتخصصة في بحوث السوق، والذي يستند على إستطلاع لأراء 800 شخص. تم تعريف فئة الهواتف الرائدة على أنها تشمل الهواتف الذكية التي تكلف أكثر من 280 دولار أمريكي. وتظهر البيانات الإضافية أن الأشخاص الذين يملكون الهواتف الذكية التي تنتمي إلى هذه الفئة يحتفظون عادة بأجهزتهم لمدة 25 شهرًا.

قال أكثر من نصف الأشخاص الذين تم إستطلاع أرائهم أنهم مستعدون لإنفاق ما يعادل 580 دولار أمريكي على هواتفهم الذكية المقبلة. قال 20 في المئة من المشاركين أنهم يخططون لشراء هواتف بتكلفة تصل إلى 870 دولار أمريكي، في حين أعرب 8 في المئة منهم أنهم مستعدون لإنفاق 1150 دولار أمريكي أو أكثر.

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وفقا للإحصائيات الصادرة من مؤسسة Counterpoint Research، تعتبر كل من سامسونج و OnePlus من بين الخيارات الرئيسية للأشخاص الذين يبحثون عن شراء الهواتف الذكية الرائدة، ولكن تشير البيانات إلى أن عملاء سامسونج يميلون إلى إستبدال هواتفهم الذكية بشكل أسرع من ملاك هواتف OnePlus.





يتضمن جزء رئيسي آخر من الإستطلاع الميزات التي تجعل المستهلكين مستعدين لدفع أموال إضافية للحصول عليها في هواتفهم الذكية التالية. وأهمها مقاومة الغبار والمياه، وتليها مستشعر بصمات الأصابع المدمج في الشاشة، وتقنية التعرف على الوجه. الميزات الأخرى التي تحظى بإهتمام كبير تشمل الكاميرات الخلفية القوية والشاشات المزودة بالثقب.