مصراوي
تعطلت خدمة "آي كلاود" التابعة لشركة أبل الأمريكية، مساء اليوم، في مصر وعدة دول حول العالم، بحسب ما أفاد مستخدمون على موقع تويتر.
ويواجه المستخدمون مشكلة في تسجيل الدخول إلى "آي كلاود" والوصول إلى حساباتهم، بجانب الصور والبريد والنسخ الاحتياطي والبحث عن أصدقائي وجهات الاتصال والتقويمات.
وأعلنت "أبل" عن المشكلة عبر صفحة الدعم الخاصة بها، وأوضحت أنها تؤثر على بعض المستخدمين.
وبحسب موقع "داون دي تكتور"، تتعلق معظم المشاكل المبلغ عنها بالبريد الإلكتروني، والنسخ الاحتياطي، وصعوبة الوصول إلى الخدمة بشكل عام، وأن...
كانت هذه تفاصيل خبر بعد فيسبوك وإنستجرام وواتس.. تعطل «آي كلاود» في مصر وعدة دول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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