تكنولوجيا: لينوفو تكشف رسمياً عن سوارة Cardio 2 الذكية بشاشة OLED وسعر 21 دولار تقريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة لينوفو غن أحدث إصدار من السوارات الذكية Cardio 2 التي تنطلق إلى السوق الهندي بشاشة OLED وسعر 21 دولار.

تأتي سوارة Cardio 2 HX06H الذكية من لينوفو اليوم بتصميم يدعم مقاومة الماء حتى 50 متر، كما تدعم السوارة عرض معدل ضربات القلب، وتعقب حالة المستخدم أثناء النوم، مع تنبيهات للمستخدم ومميزات أخرى.

ويأتي نموذج Cardio 2 HX06H من سوارة لينوفو الذكية بقياسات 23 في 23 في 7.3سم، كما تتميز بوزن 18.1 جرام، وتتميز السوارة بشاشة OLED بحجم 0.87 إنش، مع جودة عرض HD بدقة 1366 في 768 بيكسل، كما تتميز الشاشة بعرض سريع وذكي للإشعارات.

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أيضاً تأتي سوارة Cardio 2 HX06H الذكية بأربطة قابلة للإزالة مع منفذ USB مدمج للشحن، حيث تدعم التوصيل المباشر بمنفذ USB بأجهزة الحاسب.

ويدعم السوارة معالج Nordic 52832، كما تأتي بمعايير 5ATM لمقاومة الماء حتى عمق 50 متر، وتتميز البطارية بقدرة 100 mAh، كما تدعم المستخدم حتى 20 يوم من الشحن، ويمكن أن تدعم تعقب المستخدم في ممارسة تمارين السباحة، الركض، السير، ركوب الدراجات وما إلى ذلك، ومن المقرر أن تتوفر السوارة الذكية عبر امازون بسعر 21 دولار تقريباً، على أن تتوفر باللون الأسود فقط.

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