الهاتفين OnePlus 6/6T يحصلان على تحديث جديد يجلب معه ميزة Screen Recorder

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة OnePlus بإصدار تحديث جديد للهاتفين OnePlus 6 و OnePlus 6T، وهو التحديث الذي يجري إصداره على مراحل لملاك هذين الهاتفين في جميع أنحاء العالم.

هذا التحديث الجديد والذي يحمل الإصدار OxygenOS 9.0.7 للهاتفين OnePlus 6 و OnePlus 6T يجلب معه الإصلاحات الأمنية لشهر يونيو، ويجلب معه كذلك ميزة تسجيل الشاشة Screen Recorder والتي رأيناها في الهاتف OnePlus 7 Pro، وهي الميزة التي يمكن الوصول إليها من الإعدادات السريعة.

وعلاوة على ذلك، فهذا التحديث يقوم أيضًا بتحسين دوران الشاشة، وتقديم الدعم لـ VoLTE و VoWiFi لشركة الإتصالات الدنماركية Telia. ومع ذلك، لم يحصل كلا الهاتفين بعد على ميزة Zen Mode والتي تتوفر حاليًا للمستخدمين المشاركين في البرنامج التجريبي OnePlus Open Beta.

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هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.