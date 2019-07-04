مبيعات هواتف Galaxy S10 تتخطى مبيعات هواتف Galaxy S9، ويبقى +Galaxy S10 هو الأكثر شعبية

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا للتقرير الأحدث من مؤسسة Counterpoint Research المتخصصة في بحوث السوق، فقد نجحت سلسلة هواتف Galaxy S10 Series في التفوق على سلسلة هواتف Galaxy S9 Series. في المجموع، تم بيع 16 مليون وحدة من هواتف Galaxy S10 على الصعيد العالمي خلال الفترة من مارس إلى مايو، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 12% مقارنة مع مبيعات هواتف Galaxy S9 في نفس الفترة من العام الماضي.

ومن المثير للإهتمام أن +Galaxy S10 كان هو الطراز الأكثر شعبية، حيث كان يمثل 42 في المئة من المبيعات. ويليه الهاتف Galaxy S10 بنسبة 32 في المئة، والهاتف Galaxy S10e بنسبة 22 في المئة. ويبدو أن مؤسسة Counterpoint Research لم تُدرج الهاتف Galaxy S10 5G في حساباتها مع العلم بأن مبيعات هذا الأخير كسرت حاجز 1 مليون وحدة في كوريا الجنوبية وحدها، على الأقل منذ صدوره في شهر أبريل.

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ساعد نجاح سلسلة هواتف Galaxy S10 Series شركة سامسونج على رفع حصتها في السوق، فقد أصبحت الشركة الكورية الجنوبية تستحوذ الآن على 25 في المئة من السوق، بزيادة قدرها 3 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.