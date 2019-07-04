تسريب الصور والمواصفات الرسمية الكاملة للجهاز اللوحي Galaxy Tab A 8.0 2019

فاطمة أيت طالب - دبي - ظهرت اليوم الصور الرسمية والمواصفات التقنية الكاملة للجهاز اللوحي Samsung Galaxy Tab A 8.0 2019 على شبكة الإنترنت قبل أن يتم إزاحة الستار رسميًا عنه في الشهر المقبل جنبا إلى جنب مع الجهاز اللوحي الراقي Galaxy Tab S5.

ووفقا للمواصفات التي تم تسريبها للتو، فسوف يضم الجهاز اللوحي Galaxy Tab A 8.0 2019 شاشة LCD بحجم 8 إنش وبدقة 1280×800 بكسل، وكاميرا أمامية بدقة 2 ميغابكسل لإلتقاط صور السفلي وإجراء محادثات الفيديو. وعلاوة على ذلك، فهذا الجهاز اللوحي سيضم كذلك كاميرا واحدة في الخلف بدقة 8 ميغابكسل تتواجد في الزاوية العلوية اليسرى.





الجهاز اللوحي Galaxy Tab A 8.0 2019 سيضم كذلك معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 439، وذاكرة عشوائية بحجم 2GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD. وكما يمكنك أن تتوقع، فهذا الجهاز اللوحي سيأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie، كما أنه سيضم بطارية بسعة 5000mAh.

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وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن Galaxy Tab A 8.0 2019 سيزن نحو 374 جرام، وسيدعم شبكات الجيل الرابع 4G LTE، كما أنه سيكون متوفرًا للشراء باللونين الأسود والرمادي.