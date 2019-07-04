تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Lenovo Z6 بكاميرة ثلاثية ومعالج Snapdragon 730

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة لينوفو اليوم عن هاتف Lenovo Z6 المميز بكاميرة ثلاثية، والذي يضم رقاقة معالج Snapdragon 730، ويأتي لاحقاً إلى الأسواق بسعر يبدأ من 275 دولار.

يأيي هاتف Lenovo Z6 بشاشة OLED مميزة بحجم 6.39 إنش، مع جودة عرض 2340 في 1080 بيكسل، وأبعاد 19.5:9، كما تتميز بمعدل 120 Hz، مع تقنية HDR10 ويدعم التدرج اللوني DCI-P3 في نطاق واسع.

كما يدعم هاتف Lenovo Z6 مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، ويأتي نتوء القطرة في الشاشة بمستشعر 16 ميجا بيكسل، كما يضم الهاتف كاميرة ثلاثية بمستشعر رئيسي بدقة 24 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/1.8، ومستشعر 8 ميجا بيكسل مع عدسات telephoto يدعم التكبير البصري حتى مرتين، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 5 ميجا بيكسل.

ويدعم هاتف Lenovo Z6 رقاقة معالج Snapdragon 730، كما تقدم لينوفو ثلاثة نماذج للهاتف حيث يتميز النموذج الأول بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 64 جيجا بايت، ونموذج أخر بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، بينما يأتي النموذج الثالث بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

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ويدعم الهاتف التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD حتى سعة 512 جيجا بايت، كما يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android Pie مع واجهة ZUI 11، ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh كما يأتي بشاحن بتقنية الشحن السريع بقدرة 18W.

هاتف Lenovo Z6 يأتي بمنفذ USB C مع مدخل سماعات 3.5مم، وتقنية البلوتوث 5، ومن المقرر أن ينطلق الهاتف باللون الأزرق فقط، على أن يأتي النموذج الأول بسعر 275 دولار، بينما يأتي النموذج الثاني بسعر 305 دولار، وينطلق النموذج الأعلى من الهاتف بسعر 365 دولار، كما يبدأ الحجز المسبق للهاتف اليوم على أن يتوفر في الأسواق بدءاً من 9 من يوليو.

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