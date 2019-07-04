تحديث جديد للهاتف Asus Zenfone 6 يجلب معه الدعم لمنصة ARCore، وتحسينات للكاميرا

فاطمة أيت طالب - دبي - حصل الهاتف Asus Zenfone 6 على بعض التحديثات بعد فترة قصيرة من إصداره، والآن بدأ هذا الهاتف بتلقي تحديث جديد يجلب معه الدعم لمنصة الواقع المعزز ARCore، وبعض التحسينات إلى الكاميرا.

في البداية، هذا التحديث أصبح يوفر لملاك الهاتف Asus Zenfone 6 القدرة على تقريب المشهد في وضع التصوير العادي بمقدار 8 أضعاف، كما أصبح بإمكان المستخدمين الآن تسجيل فيديوهات FullHD دون حد زمني، ويمكنهم أيضًا إيقاف التسجيل بإستخدام أزرار التحكم بالصوت، فهناك خيار جديد في قائمة الإعدادات.

الأهم من ذلك، أن قائمة التغييرات التي يأتي بها هذا التحديث تشير إلى أن جودة الكاميرا قد تحسنت هي الأخرى وأن خوارزمية الحد من الضوضاء قد تم تعديلها، في حين تم تعزيز إستقرار الآلية الدوارة للكاميرا أيضًا. وتشمل التحسينات الطفيفة الأخرى تجربة أفضل لمحادثات الفيديو، وتفعيل VoWiFi لعملاء شركة الإتصالات التايوانية Taiwan Mobile، فضلا عن إصلاح المشكلة المتعلقة بإلتقاط الصور للشاشة. وعلاوة على ذلك، فهذا التحديث الجديد يجلب معه كذلك الإصلاحات الأمنية لشهر يونيو.

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هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.