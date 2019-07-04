إكتشاف دليل آخر يلمح لقدوم طراز جديد من MacBook Pro في المستقبل القريب

فاطمة أيت طالب - دبي - من المتوقع أن تقوم شركة آبل بإطلاق طراز جديد من MacBook Pro بنفس الحجم الحالي أو بحجم جديد تمامًا قريبًا. وتجدر الإشارة إلى أن شركة آبل قامت بتحديث طرازات 13 إنش و 15 إنش من MacBook Pro منذ بضعة أشهر فقط، وبالضبط في شهر مايو الماضي. وقامت شركة آبل في تلك الطرازات الجديدة من MacBook Pro بترقية المعالج ولوحة المفاتيح التي تستند على آلية الفراشة.

ومع ذلك، ينبغي الإشارة إلى أن شركة آبل قامت فقط في تلك الحالة بتحديث الطرازات التي تضم شريط Touch Bar، ولم تقم بتحديث طراز 13 إنش غير المزود بهذا الشريط. وبالتالي، يٌعتقد الآن أن الطراز الجديد من MacBook Pro الذي صادقت عليه هيئة الإتصالات الفيدرالية FCC هو طراز 13 إنش الخالي من شريط Touch Bar مع العلم بأن البيانات المدرجة في موقع FCC تشير إلى أن هذا الطراز الجديد يحمل الإسم الرمزي A2159.

واحدة من الوثائق المدرجة في موقع هيئة الإتصالات الفيدرالية تعرض لنا البطاقة التي يتم لصقها أسفل الحاسوب المحمول. وإنطلاقًا من هذه البطاقة، يتضح لنا أن هذا الحاسوب المحمول الجديد يدعم الشحن بقوة 61W مما يلمح إلى أننا نتعامل هنا مع طراز 13 إنش من MacBook Pro الخالي من شريط Touch Bar. لوضع الأمور في السياق، يأتي طراز 15 إنش من MacBook Pro مع شاحن أقوى بقوة 87W.

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يشاع بأن شركة آبل ستقوم بإطلاق MacBook Pro آخر بحجم 16 إنش مع إطار أقل سماكة، ولكن لا يوجد حتى الآن أي دليل يدعم ذلك. لا يزال هناك وقت لظهور الشائعات، فلن يتم الكشف عن حواسيب MacBook Pro الجديدة على الأرجح حتى الخريف.