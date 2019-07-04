الإعلان رسميًا عن الهتف Lenovo Z6 مع المعالج Snapdragon 730، وثلاث كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Lenovo عن الهاتف Lenovo Z6 Pro في شهر أبريل الماضي، وقامت بعد ذلك بالكشف عن الهاتف Lenovo Z6 Youth Edition في شهر مايو. واليوم، قامت الشركة الصينية بإضافة الهاتف Lenovo Z6 إلى سلسلة هواتف Lenovo Z6 Series.

لقد تم تصنيع الهاتف Lenovo Z6 من سبائك المغنيسيوم ومن الزجاج المنحني، وتم تزويده بثلاث كاميرات في الواجهة الخلفية بدقة 24 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الثانية المقربة، وبدقة 5 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

وفي الواجهة الأمامية، يضم الهاتف Lenovo Z6 Pro شاشة OLED بحجم 6.39 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بأبعاد تبلغ 19.5:9، وبمعدل تحديث يبلغ 120Hz مع العلم بأن هذه الشاشة تدعم كذلك HDR10 والتدرج اللوني DCI-P3، وتضم مستشعر بصمات الأصابع. وبغض النظر عن الشاشة، فهذا الهاتف يضم كذلك كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل.

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الهاتف Lenovo Z6 الجديد يضم كذلك معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 730، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يضم كذلك بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 15W على الرغم من أن علبة الهاتف تحتوي على شاحن بقوة 17W، ويأتي أيضًا بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة ZUI 11.

الهاتف Lenovo Z6 يضم أيضًا منفذ USB Type-C، ومنفذ السماعات 3.5mm، ويدعم كذلك البلوتوث 5.0. وفي الختام، نود أن نشير إلى أن الهاتف Lenovo Z6 سيكون متوفرًا باللون الأزرق الداكن فقط، وسيكلف ما يعادل 275$ لنسخة 6GB/64GB، وما يعادل 305$ لنسخة 6GB/128GB، في حين تكلف نسخة 8GB/128GB ما يعادل 365$. الهاتف متاح الآن للطلب المسبق في الصين، وسيُعرض للبيع هناك إبتداء من 9 يوليو.