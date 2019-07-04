Honor تؤكد رسميًا قدوم الهاتف Honor 9X مع المعالج HiSilicon Kirin 810

فاطمة أيت طالب - دبي - أكدت لنا العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei قبل بضعة أيام أنها ذاهبة لإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Honor 9X في اليوم 23 من شهر يوليو الجاري. وحتى ذلك الحين، فقد أكدت لنا العلامة التجارية الصينية كذلك اليوم أن هاتفها القادم سيضم المعالج HiSilicon Kirin 810 الأحدث من شركة Huawei والذي يتم تصنيعه بإستخدام تكنولوجيا 7 نانومتر.

قامت شركة Huawei بإزاحة الستار رسميًا عن المعالج HiSilicon Kirin 810 لأول مرة منذ أسبوعين، وهو يضم ثمانية أنوية في المجموع بحيث يضم ستة أنوية Cortex-A55 بتردد 1.88GHz، ونواتي Cortex-A76 إضافيتين بتردد 2.27GHz.

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وعلاوة على ذلك، فالمعالج HiSilicon Kirin 810 الجديد يضم كذلك معالج الرسوميات Mali-G52 MP6 والذي تقول الشركة بأنه سيوفر أداءً أفضل بنسبة 162 في المئة مقارنة مع المعالج HiSilicon Kirin 710.