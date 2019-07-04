تفاصيل 6 ساعات خارج الخدمة.. تعرف على لغز تعطل فيس بوك وواتساب وانستجرام

كتب: ضياء السقا

عادت خدمات مواقع "فيسبوك" و"إنستجرام" و"واتس آب"، للعمل بشكل طبيعي، بعد العطل الأخير، والذي تعذر خلاله المستخدمين من رؤية الصور والفيديوهات على مدار 6 ساعات متكاملة.

سبب العطل

وكشفت تقارير إعلامية أن سبب عطل التطبيقات الثلاثة، يرجع إلى حدوث خلل خلال إحدى عمليات الصيانة الروتينية، مما جعل من الصعب على البعض تحميل الصور ومقاطع الفيديو أو إرسالها.

كما أكدت التقارير أن الخلل مرتبط بثغرات داخلية أو مشكلة خاصة في التطبيق.

بيان فيس بوك

من جانبها، أصدرت شركة «فيس بوك» بيانا بشأن تعطل بمنصاتها الإلكترونية، وقالت الشركة إنها تعمل على حل مشاكل تواجه بعض المستخدمين عند إرسال ملفات المواد الإعلامية عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي بما فيها واتساب وإنستجرام.

وكانت موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وواتس آب، وانستجرام، قد تعرضت، الأربعاء، إلى عطل فني، مما أثر على بعض الخصائص والأدوات الخاصة بهم.

واشتكى مستخدمون من عدم قدرتهم على نشر صور أو منشورات على موقع الفيس بوك، لكن الصفحات تعمل بشكل جيد.

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وتزامن العطل في فيسبوك مع وجود مشكلة في تطبيق المراسلة "واتساب".

ولم يتمكن مستخدمون من إرسال مقاطع فيديو أو صور عبر واتساب.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن المستخدمون حول العالم يواجهون صعوبة في الوصول إلى تطبيق انستجرام وكذلك مشكلة شبيهة فى فيس بوك، ويعد الأشخاص الأكثر تضررا في أوروبا، بالإضافة إلى عدد قليل من الأشخاص في شرق الولايات المتحدة.

كما تتركز المشكلات حول النشر في "النيوز فيد" ورؤية القصص وتحميل المحتوى، وتسجيل الدخول وكذلك الخروج من الصفحة الشخصية.

جدير بالكر أن "فيسبوك" سبق وأن تعرض لأسوأ عطل في تاريخه، في منتصف مارس الماضي، حيث توقفت الخدمة تمامًا في جميع أنحاء العالم لأكثر من 6 ساعات.

وتوقفت خدمات الشركة في تطبيق "فيسبوك" وموقع إنستجرام، واستمر انقطاع الخدمة عدة ساعات، ونفت فيسبوك انقطاع الخدمة بسبب هجمات DDoS لحجب الخدمات، وفي نفس الوقت لم يستطع مستخدمو إنستجرام التعامل مع حساباتهم بالنشر أو التعليق، وكذلك عانى تطبيق واتس آب من مشكلات عديدة.

وبعد يوم كشفت الشركة عن أن سبب تعطل الخدمة هو تعديل خوادم الشركة والتي أدت إلى تعطل الخدمة.