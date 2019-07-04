تكنولوجيا: تسريبات جديدة لساعة سامسونج Galaxy Watch Active2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت تسريبات مصورة جديدة اليوم للإصدار القادم من ساعات سامسونج Galaxy Watch Active2 التي تأتي باثنان من القياسات، ودون الإطار القابل للتدوير.

تتوالى التسريبات حول إصدار سامسونج القادم من الساعات الذكية Galaxy Watch Active2، وفي أحدث التسريبات التي نشرت اليوم عبر SamMobile تم تأكيد بعض من مواصفات تصميم الإصدار الجديد.

ويأتي هذا الإصدار أيضاً من ساعات سامسونج الذكية دون الإطار القابل للتدوير، كما تضم الساعة اثنان من الأزرار في الجانب الأيمن من الساعاة، بينما يأتي زر في الجزء العلوي بتصميم مستطيل، كما يأتي زر في الجزء السفلي مميز بحلقة باللون الأحمر، وفي الجانب الأخر من ساعة Galaxy Watch Active2 يظهر الميكروفون مع مكبرات grille الصوتية.

ولقد أشارت التسريبات إلى أن سامسونج تقدم Watch Active2 باثنان من القياسات 40مم و44مم، على أن يتوفر نماذج بميزة الإتصال بشبكات LTE وWi-Fi، حيث يأتي نموذج LTE ببطارية مميزة بقدرة 340 mAh، بينما يأتي نموذج Wi-Fi ببطارية مميزة بقدرة 237 mAh.

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من جانب أخر تأتي الساعة الذكية بذاكرة عشوائية 1.5 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 4 جيجا بايت، كما تنطلق الساعة بواجهة One UI 1.5، على أن تتوفر ساعة Watch Active2 لاحقاً بأكثر من إختيار في الألوان هم الأسود، الفضي، وأيضاً الذهبي.

يذكر أن أحدث التسريبات قد أشارت أيضاً إلى أن سامسونج تقدم مجموعة من مميزات ساعة ابل الذكية Series 4 في إصدارها القادم Watch Active 2، حيث تقدم كلاً من ميزة تخطيط القلب ECG، وميزة إستشعار سقوط المستخدم.

كما أشار تقرير SamMobile إلى أن سامسونج ستدعم الساعة الذكية بتطبيق ECG مثبت مسبقاً، كما ستعمل الساعة الذكية على تنبيه خدمات الطوارئ وجهات الإتصال في حالة إستشعار خطر في تخطيط القلب الخاص بالمستخدم مع عدم الإستجابة للتنبيهات.

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