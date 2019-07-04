آبل تعمل على iPhone جديد يضم مستشعر البصمة في الشاشة من أجل السوق الصيني، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد جيلين من هواتف iPhone التي تستخدم تكنولوجيا التعرف على الوجه Face ID بدلاً من مستشعر بصمات الأصابع Touch ID، فقد إعتقدنا أن الشركة قررت التخلص نهائيًا من فكرة إستخدام مستشعرات بصمات الأصابع في هواتفها الذكية. ومع ذلك، فقد صدر مؤخرًا تقرير جديد يستند على مصادر من سلسلة التوريد في الصين، يفيد بأن شركة آبل تعتزم إجراء بعض التغييرات على خططها.

في السابق، كانت شركة آبل تستكشف طرق مختلفة لتضمين مستشعرات بصمات الأصابع في شاشات هواتفها الذكية، ولكن لم تستوفي أي طريقة متطلباتها. ومع ذلك، قد تكون شركة آبل الآن قد وجدت حلاً أخيرًا وتستعد لإستخدامه في نسخة منخفضة التكلفة من iPhone تضم إطار نحيف وقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة، ومستشعر لبصمات الأصابع تحت شاشة OLED.

وبهذه الطريقة، ستقوم شركة آبل بتقليص حجم النفقات عن طريق إستبدال تقنية Face ID ذات السعر المرتفع بتقنية إستشعار بصمات الأصابع. ونتيجة لهذا التغيير، سيتم تقليص حجم القطع في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة.

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يميل المستهلكون الصينيون إلى شراء الهواتف الذكية الرائدة التي لا يتخطى سعرها 730 دولار أمريكي، ونحن نعرف بأن هواتف الأندرويد الصينية التي تكلف هذا السعر تقدم ميزات متقدمة جدًا وتصاميم ممتازة، وهذا ما يجعل iPhone XR غير مثير للإهتمام في نظر العديد من المستهلكين الصينيين الذين يفضلون الحصول على البدائل المحلية بدلاً من هاتف آبل. لهذا السبب، يُتوقع من الشركة الأمريكية تقديم iPhone خاص بالصين في محاولة للحصول على المزيد من الحصة السوقية في هذا البلد.

الآن يمكننا أن نقول بأن هذا الشيء يبدو مستبعدًا جدًا لأنه لم يسبق أن قامت شركة آبل بإطلاق هاتف في سوق واحد حتى الآن، ولكن إنتاج مثل هذا الهاتف لم يعد أمرًا مستحيلاً. وفي حالة إذا قامت شركة آبل فعلاً بإطلاق مثل هذا الهاتف، فلا شك أن الأسواق الأخرى ستكون مهتمة جدًا به أيضًا.