أدلة جديدة تلمح لإقتراب موعد إطلاق الهاتف Sony Xperia Sphinx، وسيدعم شبكات 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - تم رصد نظام التشغيل للهاتف Sony Xperia J8010 والذي يحمل الإسم الرمزي ” Sphinx ” على XperiFirm، وهو مستودع تابع لطرف ثالث لأنظمة التشغيل الخاصة بهواتف Xperia. وفي حالة إذا كان الإسم وحده لا يقرع الأجراس، فهذا الهاتف يعتبر واحدًا من الهاتفين المتوافقين مع شبكات الجيل الخامس 5G اللذان من المتوقع أن يتم الإعلان عنهما قريبًا.

قد يُطلق على هذا الهاتف إسم Xperia 1s أو Xperia 1v أو بعض الأسماء الأخرى مثل Xperia 1 5G أو حتى Xperia 2. وتم تسريب ملف UAProf للهاتف Sony Xperia J8010 قبل بضعة أيام مما أكد لنا قدومه مع شاشة بدقة 1644×3840 بكسل، تمامًا كما هو الحال مع الهاتف Xperia 1 الحالي.

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كان هناك جهاز ثانٍ أيضًا يُدعى Sony Xperia J810 ويحمل الإسم الرمزي ” Horus “، وهو الهاتف الذكي تم رصده في ملف UAProf مع شاشة بأبعاد عادية تبلغ 16:9 وبدقة FullHD، ولكن ربما هذه الأرقام ليست سوى عناصر نائبة تنتظر أن يتم تعويضها بالأرقام الحقيقية بمجرد أن يتم الإعلان رسميًا عن الجهاز. وتشير المعلومات غير المؤكدة أن هذا الهاتف سيضم شاشة OLED بحجم 6 إنش، وهذا ما يعني بأنه سيكون أصغر من Xperia 1 الحالي الذي يضم شاشة OLED بحجم 6.5 إنش.

قد يتم الكشف عن الهاتفين Sony Xperia Sphinx و Sony Xperia Horus في معرض IFA 2019 المقرر عقده في اليوم السادس من شهر سبتمبر المقبل. وكشفت شركة Sony النقاب عن الهاتف Xperia XZ3 في نسخة العام الماضي من هذا العام، ولكن بما أن الهاتفين Sony Xperia Sphinx و Sony Xperia Horus سيدعمان شبكات الجيل الخامس 5G، فمن غير المرجح أن يكونا Xperia XZ4.