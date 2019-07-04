سامسونج تنفي نيتها تقليص عدد موظفيها في الهند، وتصف التقارير السابقة بالمضللة

فاطمة أيت طالب - دبي - صدر مؤخرًا تقرير يقول بأن شركة سامسونج قامت بتسريح 1000 موظف في الهند، وأن هذه العملية أثرت على أقسام البحث والتطوير، والمبيعات، والتسويق، وخطوط الإنتاج، والعلاقات العامة. وعلاوة على ذلك، فقد ذكر نفس التقرير أن شركة سامسونج إضطرت للقيام بذلك بسبب المنافسة الشرسة من الشركات الصينية مثل Xiaomi التي وضعت ضغوطًا هائلة على الشركة الكورية الجنوبية مما أدى إلى تآكل أرباح سامسونج في الهند.

ومع ذلك، يبدو أن هذا ليس هو الحال، فقد قامت شركة سامسونج الآن بإصدار بيانًا رسميًا ردًا على هذا التقرير وتصفه بالمضلل. وعلى الرغم من أن البيان لم يتناول بشكل صريح الجانب المتعلق بتقليص عدد الموظفين أو المنافسة المتزايدة في الهند، إلا أنه يتطرق لحقيقة أن شركة سامسونج لا تزال ملتزمة بإستثمار الموارد في الهند وخلق 2000 وظيفة في البلاد هذا العام مع خطط لإنشاء المزيد من الوظائف هذا العام. عمومًا، يمكنكم إلقاء نظرة على البيان الصحفي الرسمي الصادر من شركة سامسونج أدناه :

مقالة اليوم حول سامسونج مضللة. تلتزم شركة سامسونج للسوق الهندي وتواصل الاستثمار بشكل كبير عبر أعمالها. لقد أظهرنا التزامنا من خلال بناء أكبر مصنع للهواتف المحمولة في العالم في نويدا، والإستثمار في البحث والتطوير المحلي، ونحن نستكشف قطاعات جديدة مثل شبكات 5G، من بين قطاعات أخرى. في العام الماضي، قمنا بتوليد 2000 وظيفة جديدة في سامسونج. تستمر أعمال سامسونج الهند في النمو والتوسع، وبالتالي سنقوم بتوظيف المزيد من المواهب في عدد من القطاعات على مدار العام. نظرًا لأننا نساهم في خلق فرص العمل، فإننا نقوم دائمًا بإعادة ضبط الموارد وفقًا لأولويات العمل لجعل أعمالنا أكثر قوة وفعالية لتحقيق النجاح على المدى الطويل. Advertisements فيما يتعلق بالأعمال التجارية، من خلال منتجاتنا الجديدة عبر مختلف الفئات، تمكنا من زيادة حصتنا السوقية بشكل كبير، ونحن واثقون من أننا في الطريق الصحيح لتحقيق عام قياسي آخر.

ما يجعل التقرير السابق قابلاً للتصديق على الرغم من أنه إتضح الآن أنه خاطئ هو حقيقة ما جاء في التقارير التي أصدرتها الشركات المتخصصة في بحوث السوق بشأن وضعية سوق الهواتف الذكية في الهند. على سبيل المثال، كانت مؤسسة Counterpoint قد ذكرت لنا في تقرير سابق أن شركة سامسونج تحتل المرتبة الثانية عندما يتعلق الأمر بحجم المبيعات على شبكة الإنترنت مع حصة سوقية قدرها 15%، ولكنها لا تزال بعيدة بفارق كبير عن شركة Xiaomi التي تقود الطريق بفضل وقوفها وراء 43 في المئة من المبيعات التي تتم عبر الإنترنت.