الإعلان رسميًا عن الهاتف Vivo Z1 Pro مع كاميرا أمامية بدقة 32MP، وثلاث كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Vivo للتو بإزاحة الستار رسميًا عن هاتفها الذكي الأحدث Vivo Z1 Pro. وتستهدف شركة Vivo من خلال هذا الهاتف المستخدمين الذين يتطلعون للحصول على هاتف ذكي مع شاشة كبيرة وبطارية ضخمة من دون التضحية بجودة الكاميرات والأداء. ومن حيث التصميم، فالهاتف Vivo Z1 Pro الجديد يشبه كثيرًا الهاتف Vivo Z5x، ولكن لا يمكننا قول الشيء نفسه عن المواصفات التقنية الداخلية.

الهاتف Vivo Z1 Pro الجديد يضم ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الأساسية، وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق مع العلم بأن الكاميرا الأولى تضم عدسة بفتحة 2.2، في حين تضم الكاميرا الثانية عدسة بفتحة 1.78. وبغض النظر عن الكاميرات الثلاثة في الخلف، فالهاتف Vivo Z1 Pro الجديد يأتي كذلك مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0 في الثقب الموجود في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة.

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وبصرف النظر عن الكاميرات، فالهاتف Vivo Z1 Pro الجديد يأتي كذلك مع مواصفات أخرى تشمل شاشة LCD بحجم 6.53 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 712، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB أو 6GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB، وبطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 18W.

الهاتف Vivo Z1 Pro يضم أيضًا مستشعر بصمات الأصابع في الخلف، ويأتي مسبقًا مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة Funtouch 9، كما أنه يأتي مع العديد من الميزات الموجهة للاعبين مثل Cooling Mode و Game Turbo و Ultra Game Trubo، فضلا عن العديد من الميزات الأخرى التي تهدف لتعزيز الأداء وتحسين جودة الصوت وردود الفعل الإهتزازية أثناء اللعب.

عمومًا، الهاتف Vivo Z1 Pro سيكون متوفرًا باللون الأزرق المتدرج وباللون الأسود الداكن وباللون الأسود الفاتح، كما أنه سيكلف 217 دولار أمريكي لنسخة 4GB/64GB، وما يعادل 261 دولار أمريكي لنسخة 6GB/128GB.