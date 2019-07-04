Huawei تنتظر تصريحًا رسميًا لإستئناف إستخدام نظام الأندرويد الكامل في هواتفها الذكية القادمة

فاطمة أيت طالب - دبي - في قمة المجموعة العشرين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الشركات الأمريكية ستواصل بيع التكنولوجيا والمكونات الخاصة بها لشركة Huawei، ولكن إتضح في وقت لاحق أن الحكومة الأمريكية ستسمح فقط للشركات الأمريكية التي تملك المنتجات المتوفرة على نطاق واسع وفي بلدان أخرى، بما في ذلك الرقائق الإلكترونية ببيع منتجاتها لشركة Huawei. لذلك، تنتظر شركة Huawei الآن تصريحًا من وزارة التجارة الأمريكية بشأن ما إذا كان بإمكانها إستخدام تطبيقات وخدمات Google Play Services في هواتفها الذكية المزودة بنظام الأندرويد.

لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الخدمات يمكن تصنيفها على أنها ” متاحة على نطاق واسع “. يبدو أن العامل الحاسم الرئيسي هنا هو ما إذا كانت الأمور تُعتبر مسألة ذات صلة بالأمن القومي أم لا، ولكن لا يوجد دليل إرشادي محدد في الوقت الحالي.

لاحظ أن قرار تأجيل الحظر لمدة 90 يومًا لا يزال ساريًا، لذلك لا يزال هناك أكثر من شهر حتى تتخذ وزارة التجارة الأمريكية قرارًا نهائيًا بشأن هذه القضية. وفي غضون ذلك، تضغط شركة Huawei وشركاؤها التجاريون من أجل رفع الحظر.

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حتى إذا تم رفع الحظر قبل إنتهاء المهلة في اليوم 19 من شهر أغسطس المقبل، فقد كان لهذا القرار تأثير كبير على عدد من منتجات Huawei، فقد إضطرت الشركة الصينية لتأجيل إطلاق العديد من المنتجات مثل حواسيب Huawei MateBook الجديدة، والهاتف القابل للطي Huawei Mate X، على الرغم من أن شركة Huawei ذكرت بأنها قررت تأجيل إطلاق هذا الهاتف للعمل على توافقه مع شبكات الجيل الخامس 5G.

من المحتمل أن تستمر شركة Huawei في العمل على نظام Ark OS حتى لو إستعادت الوصول الكامل إلى الأندرويد، وذلك لتكون قوية ومستقرة أكثر في حالة حدوث سيناريو مماثل في المستقبل.