رياح وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة (بيان رسمي)

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الجمعة، معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار، لطيف ليلاً.

تحذير من الرمال والأتربة

وقالت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح، أغلبها شمالية غربية تنشط على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب البلاد، تكون مثيره للرمال والأتربة على بعض المناطق، وتنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

تحذير من الرطوبة

وفي سياق متصل، كشف محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات إعلامية، عن استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، والتى تصل لحوالى 90 % على السواحل ، و 80 % على القاهرة، و 70% على محافظات شمال الصعيد، وهو ما يزيد إحساس المواطنين بحرارة الجو فى هذه الفترة، خاصة في شهري يوليو وأغسطس.

وناشد مدير إدارة التحاليل بالأرصاد، المواطنين، بعدم التواجد في الأماكن المغلقة سيئة التهوية، وكثرة شرب المياه، وتجنب التعرض للشمس

وأشر إلى أن المنطقة العربية وأوروبا يتعرضان للمنخفض الموسمي الهندي والذي يتسبب في انخفاض نسبة الرطوبة وارتفاع درجة الحرارة.

نصيحة للجماهير

ونصحت الهيئة الجمبهور، الذي سيذهب لحضور مباريات أمم إفريقيا، باصطحاب غطاء واق للرأس في أثناء التوجه إلى الملاعب، والإكثار من تناول العصائر والمشروبات خاصة المياه، وارتداء الملابس القطنية.

ومن المتوقع أن أن تكون درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي، مع بدايات حلول فصل الصيف بقيم تتراوح ما بين 3 و4 درجات خلال ساعات النهار على كل الأنحاء.

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3 نصائح عامة من الأرصاد:

1- نصحت الأرصاد المواطنين المتوجهين خلال هذه الفترة إلى السواحل الشمالية ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري في الصباح توخى الحذر أثناء القيادة لانخفاض مستوى الرؤية على الطرق.

2- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة بدون ارتداء واقى وغطاء للرأس.

3- زيادة معدلات شرب الماء طوال اليوم للحد من الشعور بالحر.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة الجمعة:

القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة

الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23 درجة

مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة

سوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 26 درجة

قنا العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة

أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة