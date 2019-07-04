facetime بخاصية جديدة قادمة له في تحديث IOS 13

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facetime هو احد اشهر تطبيقات المكالمات المرئية. و يعد هو افضلهم على اجهزة شركة Apple. حيث انه سريع ولا يوجد به العديد من المشاكل. و يقدم لك كل ما تحتاجه من اجل مكالمة. او حتى اجتماع على شكل مكالمة فيديو. تستعمله Apple منذ زمن طويل على اجهزتها كلها. و هو مرتبط بشدة بنظام IOS منذ زمن طويل. الآن في IOS 13 اكتشف بعض المستخدمين على twitter خاصية جديدة في التطبيق. و هي من شأنها تحسين المكالمات بشكل كبير

خاصية جديدة في facetime

من الأمور الصعبة التي يمكن ان تقابلك في مكالمة مرئية هي صعوبة الموازنة بين النظر الى الكاميرا او النظر الى الشاشة. فإنك ان نظرت الى الكاميرا فإن وجهك يظهر عند الطرف الآخر كأنه ينظر اليه مباشرة عن طريق الشاشة. و هذه هي الطريقة الأفضل للنظر الى وجه شخص. لكن في هذه الحالة انت لا تركز على المعروض على الشاشة بالتالي انت لا ترى الشاشة بشكل واضح. ولا ترى الطرف الآخر الذي تحادثه. تلك مشكلة تقع بها فأنت لا ترى ما يريد منك الطرف الآخر ان تراه

لكن اذا نظرت الى الشاشة بشكل مباشر فانت بهذا الشكل لن تنظر الى الكاميرا و بالتالي فإنه عند الطرف الآخر من المحادثة ستظهر و كأنك تنظر في مكان آخر بعيداً عنه هو. و هذا ما يمكن ان يجعل المكالمة غريبة و غير طبيعية. فما الحل؟ انت تريد انت تنظر له و في نفس الوقت لا تريد فقدان المعروض على الشاشة. لحسن الحظ فإن شركة Apple لديها حل لهذه المعضلة. بدون اي مشاكل. و هي الخاصية الجديدة التي ستراها في تحديث IOS 13 لتطبيق facetime

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facetime Attention Correction

Apple تقدم حلاً فورياً و قوياً. في تحديث IOS 13 فإن الشركة تقدم خدمة جديدة. تقوم بتعديل وضعية وجهك اثناء المحادثة. فأنت يمكنك النظر بكل سهولة الى الشاشة و لكن الصورة ستظهر عند الطرف الآخر بأنك تنظر الى الكاميرا. بالتالي انت تحقق كلا طرفي المعادلة. اتت تتحدث الى صديقك او زميلك بسهولة. و ترى كل المعروض على الشاشة. و في نفس الوقت عند صديقك انت تظهر كأنك تتحدث اليه و تنظر الى وجهه مباشرة. هذا ما تقدمه خدمة facetime Attention Correction.

الأجهزة الداعمة لهذه الخاصية حتى الآن

IPhone X

IPhone XS

IPhone XS Max

IPhone Xr

IPad pro 2018

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