تكنولوجيا: شاومي تكشف عن الإصدار الخاص من هاتف Redmi K20 Pro Avengers

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت علامة شاومي الفرعية Redmi عن إصدارها الخاص من هاتف Redmi K20 Pro Avengers الذي ينطلق بثيم Avengers في واجهة الهاتف، مع تصميم أسود غير متدرج.

أطلقت شاومي هاتف Redmi K20 Pro Avengers اليوم لعاشقي الإصدارات الخاصة في الهواتف الذكية، حيث تقدم هذا الإصدار بثيم Avengers وتصميم أسود مميز في الجهة الخلفية.

أيضاً تقدم شاومي هذا الإصدار بصندوق تغليف بتصميم خاص مع حافظة مميزة بثيم Avengers باللون الأزرق، ومن المقرر أن يتوفر هذا الإصدار الخاص من هاتف K20 Pro في السوق الصيني، كما يأتي هاتف K20 Pro Avengers بنفس مستوى تسعير الإصدار الرئيسي من الهاتف، مع رقاقة معالج Snapdragon 855، وشاشة AMOLED بدون نتوء علوي.

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كما يتميز الهاتف بتصميم الكاميرة المنبثقة المميزة بمستشعر 20 ميجا بيكسل، مع كاميرة خلفية ثلاثية مميزة بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل ومستشعر 13 وأخر 8 ميجا بيكسل، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh.

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