حرس الحدود في الصين يقوم بتثبيت تطبيقات المراقبة على هواتف السياح سرًا، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - كما سمعتم جميعًا على الأرجح، يُطلب الآن من المتقدمين للحصول على تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية تقديم معلوماتهم على وسائل التواصل الإجتماعي أثناء تقديم طلب الحصول على التأشيرة. من المفترض أن يتم إستخدام هذه المعلومات لإلقاء نظرة خاطفة على ماضي هذا الشخص، لمعرفة ما إذا كان المتقدمون للحصول على التأشيرة يشكلون تهديدًا على أمن البلاد.

إعترض البعض على هذا، مدعين أنه يعتبر غزوًا للخصوصية، ولكن يبدو أن القصة مختلفة تمامًا في الصين. كشف تقرير جديد صدر مؤخرًا من صحيفة The Guardian أنه في الصين، تقوم شرطة الحدود بشكل سري بتثبيت تطبيقات للمراقبة على هواتف الزوار الذين يدخلون إلى منطقة Xinjiang، وخاصة إذا كانوا قادمين من Kyrgyzstan.

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يقال بأن تطبيقات المراقبة هذه قادرة على استخراج رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية وجهات الاتصال. ووفقًا لـ Edin Omanović، وهو جزء من مجموعة حملة الخصوصية الدولية، فقد وجد أن هذا الأمر ” مقلق للغاية في بلد يمكن أن يؤدي فيه تحميل التطبيق الخطأ أو نشر مقالة إخبارية إلى إعتقالك في أحد معسكرات الاعتقال “.

وبالنسبة لأولئك الذين ليسوا على دراية بما يحدث في الصين حاليًا، فقد كانت هناك مزاعم بأن الحكومة الصينية تقوم بجمع المسلمين ووضعهم في ما تسميه الحكومة ” معسكرات إعادة التعليم “. يقال أن تثبيت تطبيقات المراقبة هو جزء من هذا حيث يبحث التطبيق عن المحتوى الذي تعتبره السلطات ” مريبًا “.