Sony تفكر في الإستحواذ على أستوديوهات تطوير الألعاب لمواجهة خطر المنافسة المتزايدة

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة مايكروسوفت بالإستحواذ على مجموعة من أستوديوهات تطوير الألعاب على مر السنين والتي كانت تعمل على تطوير ألعاب لأجهزة Xbox One و PC. وعلى عكس ما كان متوقعًا، فقد قررت شركة Sony عدم سلك نفس الطريق، ولكن يبدو أن الشركة اليابانية تفكر الآن في القيام بنفس الشيء. وأكدت شركة Sony فعلاً مؤخرًا أنها تفكر في شراء أستوديوهات لتطوير الألعاب.

أكد الرئيس التنفيذي لقسم الترفيه التفاعلي في شركة Sony، السيد Jim Ryan لوكالة الأنباء Nikkei أن الشركة تفكر في الإستحواذ على بعض أستوديوهات تطوير الألعاب. ويعتقد السيد Jim Ryan أن المحتوى سوف يصبح الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى حيث أن دخول الشركات الكبرى مثل جوجل إلى سوق خدمات بث الألعاب عبر السحابة سيشكل تهديدًا لمكانة الشركة.

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لم ترد أي تقارير حتى الآن عن أستوديوهات التطوير التي تعتزم شركة Sony الإستحواذ عليها. وعلاوة على ذلك، لم يكشف لنا السيد Jim Ryan عما إذا كانت الشركة في محادثات متقدمة مع أي من الأستوديوهات التي تعتزم الإستحواذ عليها. ومع ذلك، فمن الآمن القول بأن شركة Sony ستنظر في خيارات متعددة قبل أن تختار الأستوديو أو الأستوديوهات التي تستحق أن يتم الإستحواذ عليها من أجل تحقيق ما تحاول القيام به.

قد يؤدي إستحواذ شركة Sony على استوديوهات تطوير الألعاب إلى تقديم المزيد من الألعاب الحصرية للطرازات المستقبلية من أجهزة الألعاب المنزلية الخاصة بها. وتعمل شركة Sony بالفعل الآن على جهاز Playstation 5 والذي من المتوقع أن يتم إصداره في العام المقبل. سيكون من المثير للإهتمام بالتأكيد أن نرى ما هي النتائج التي ستؤول إليها هذه الخطوة إذا تمت بنجاح.