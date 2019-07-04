تكنولوجيا: هاتف HONOR 9X يأتي في 23 من يوليو بتصميم الكاميرة المنبثقة

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق مؤتمر HONOR في 23 من يوليو للإعلان الرسمي عن هاتف HONOR 9X، حيث يضم هذا الإصدار رقاقة معالج Kirin 810، كما يأتي بتصميم الكاميرة المنبثقة.
يكشف النقاب عن إصدار جديد من علامة HONOR التجارية لاحقاً هذا الشهر، حيث ينطلق هاتف HONOR 9X برقاقة معالج Kirin 810 التي كشف عنها للمرة الأولى في مؤتمر Nova 5، والتي تتميز بدقة تصنيع 7 نانومتر.
وفي تسريبات جديدة اليوم من evleaks، شارك مخطط يستعرض تصميم هاتف HONOR 9X الذي يأتي بشاشة LCD بدون نتوء علوي، مع تصميم الكاميرة المنبثقة، مع توقعات بمستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل في الكاميرة الأمامية، كما يضم الهاتف مستشعر للبصمة في الجزء الجانبي من تصميم الهاتف.
أيضاً من المتوقع أن تقدم شركة HONOR هاتف 9X Pro خلال فعاليات المؤتمر، والذي ينطلق بشاشة 6.5 إنش، مع جودة عرض FHD بلس، كما يضم بطارية بقدرة 4000 mAh، مع شاحن بتقنية الشحن السريع بقدرة 20w.
كما يظهر مخطط تصميم هاتف HONOR 9X كاميرة خلفية بإعدادات مزدوجة، وتشير التوقعات إلى أن المستشعر الرئيسي في الكاميرة يأتي بدقة 48 ميجا بيكسل، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول مواصفات الإصدارات الجديدة في مؤتمر 23 من يوليو.
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